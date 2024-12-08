AUZEF final sınav takvimi: AUZEF final sınavları ne zaman yapılacak?
AUZEF sınavları için takvim açıklandı. Bu kapsamda, final tarihleri belli oldu. Sınav merkezi tercihleri ve sınav sürecine dair detaylar için öğrenciler hazırlıklarını hızlandırıyor. Peki, AUZEF güz dönemi final sınavları ne zaman yapılacak? AUZEF sınav giriş belgeleri açıklandı mı? İşte AUZEF sınav tarihleri hakkında güncel bilgiler...
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AUZEF öğrencileri için sınav maratonu başlıyor! 2024-2025 akademik takviminde yer alan güz dönemi final sınav tarihleri ilan edildi. Bu kapsamda, "AUZEF final sınavları ne zaman yapılacak, giriş belgeleri açıklandı mı?" soruları yanıtlarını arıyor. İşte 2024-2025 İstanbul Üniversitesi AUZEF sınav takvimi hakkında merak edilenler...
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AUZEF FİNAL SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?
AUZEF Bitirme (Final) Sınavı 28 Aralık - 29 Aralık 2024 tarihlerinde uygulanacak.
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AUZEF SINAV GİRİŞ YERLERİ BELGESİ AÇIKLANDI MI?
AUZEF sınav giriş yerleri belgesi henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin duyuru yayımlandığında haberimize ekleyeceğiz.
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AUZEF SINAV GİRİŞ YERLERİ SORGULAMA EKRANI
AUZEF sınav giriş belgeleri İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi, https://auzefsinav.istanbul.edu.tr/ adresi ile web sayfası (auzef.istanbul.edu.tr) üzerinden sorgulanıyor. Açıklandığında adaylar sınav giriş belgelerine "https://auzefsinav.istanbul.edu.tr/" adresinden erişebilirler.
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AUZEF SINAV TARİHLERİ TAKVİMİ
Ara Dönem (Vize) Sınavları: Güz Dönemi 2 Kasım - 3 Kasım 2024 / Bahar Dönemi 12 - 13 Nisan 2025
Yarıyıl Sonu (Bitirme Sınavları): Güz Dönemi 28 Aralık - 29 Aralık 2024 / Bahar Dönemi 31 Mayıs - 1 Haziran 2025
Yarıyıl Sonu (Telafi Sınavları): Güz Dönemi 1 Şubat - 2 Şubat 2025 / Bahar Dönemi 12 Temmuz - 13 Temmuz 2025
Mezuniyete Üç Ders Sınavı: 2024-2025 Eğitim Öğretim yılı 6 Eylül 2025
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AUZEF SINAVLARI NASIL DEĞERLENDİRİLİR?
Çoktan seçmeli sınavlarda aksi belirtilmediği sürece her ders için 20 soru sorulmakta ve soruların çözümü için 30 dakika süre verilmektedir.
Açıköğretim programlarında dört (4) yanlış cevap, bir (1) doğru cevabı eksiltmektedir. (Yapılan her yanlış cevap için alınan toplam puandan 1,25 puan düşülmektedir.)
Uzaktan öğretim programlarında başarı notu, hesaplama farklılığı nedeniyle bu kural uygulanmamaktadır.
Ara/vize sınav sonuçlarının değerlendirmeye etki oranı %30, bitirme/telafi sınavının ise %70'tir.
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