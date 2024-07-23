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        Haberler Bilgi Gündem AUZEF bütünleme sınav tarihleri 2024: İstanbul Üniversitesi (AUZEF) bütünleme (telafi) sınavı ne zaman, kimler girebilir?

        Geri sayım! İstanbul Üniversitesi (AUZEF) bütünleme sınavı ne zaman?

        AUZEF bütünleme sınavları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi 2023-2024 yılı akademik takviminin yayınlanmasıyla AUZEF bütünleme tarihleri de kesinlik kazandı. AUZEF telafi sınavı tarihleri öğrencilerin gündeminde yer almayı sürdürüyor. Peki, AUZEF bütünleme sınavları ne zaman yapılacak? İşte ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.07.2024 - 19:51 Güncelleme: 23.07.2024 - 19:51
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        • 1

          AUZEF telafi sınavı tarihleri açıklandı. AUZEF bahar dönemi final sınavları sonrasında gözler İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) yarıyıl sonu yani bütünleme sınavlarına çevrildi. Takvime göre, AUZEF Bahar Dönemi bütünleme sınavları ağustos ayında gerçekleştirilecek. İşte AUZEF akademik takvim...

        • 2

          TELAFİ VE ÜÇ DERS SINAV TAKVİMİ

          Yarıyıl Sonu (Telafi Sınavları) 3 - 4 Ağustos 2024 tarihlerinde

          Mezuniyete Üç Ders Sınavı 14 Eylül 2024 tarihinde yapılacak.

        • 3

          AUZEF BÜTÜNLEME SINAVI AÇIKLAMASI

          İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi tarafından yapılan açıklamada; "Değerli Öğrencilerimiz, 04 Ağustos 2024 (Pazar) tarihinde gerçekleşecek olan Bütünleme Sınavı (Telafi) 3. oturumu saat 15.00’ te başlayacaktır. Sınavlarınızda başarılar dileriz." denildi.

          BÜTÜNLEME SINAVINA KİMLER GİREBİLİR?

          Bütünleme sınavı, bitirme sınavına giremeyen veya girdiği halde başarısız (FF) ya da koşullu başarılı (DD) ve (DC) harf notu olan öğrenciler için düzenlenmektedir.

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