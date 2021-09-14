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Autoshow 2021 Mobility kapılarını dijitalde açtı - haberler

Autoshow fuarı kapılarını 'dijitalde' açtı

Otomotiv sektörünü bir araya getiren Autoshow fuarı, 4 yıl aradan sonra kapılarını yeniden açtı. En son 2017 yılında düzenlenen Türkiye'nin en büyük otomobil etkinliği olan Autoshow, bu yıl ziyaretçilerine online ortamda ev sahipliği yapıyor. Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) tarafından 'mobilite' teması ile düzenlenen etkinlikte, otomobiller ve hafif ticari araçların yanı sıra ilk kez motosiklet ve scooter gibi mobilite çözümleri de incelenebilecek. 14-26 Eylül tarihlerinde otomotiv tutkunlarının katılımına açık olacak dijital fuarda, ziyaretçilerin markaların satış temsilcileriyle canlı görüşürken ürünler ve finansman seçenekleri hakkında da bilgi alabilecekleri kaydedildi

14.09.2021 - 07:28 | Güncelleme: OTOMOBİL

  • Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) tarafından “mobilite” teması ile gerçekleştirilen Autoshow 2021 Mobility fuarı kapılarını dijitalde açtı. 14-26 Eylül tarihleri arası ziyaret edilebilecek organizasyonda, ziyaretçilerin otomobiller ve hafif ticari araçların yanı sıra ilk kez motosiklet ve scooterlerı da inceleyebilecekleri açıklandı.

  • ODD Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bilaloğlu fuara ilişkin olarak, "Çok sayıda otomotiv markasını bir araya getirecek ve dünyadan herkesin erişimine açık olacak bu dijital platformun ülkemiz otomotiv sektörünün tanıtımına katkıda bulunacağına inanıyoruz" dedi. ODD Genel Koordinatörü Dr. Hayri Erce ise, "Tüm ziyaretçiler 3D modeller, teknik ve donanım özelliklere ulaşabilecek, canlı bağlantı yapabilecek, test sürüşü randevusu alabilecekler" bilgisini verdi.

  • AUDI

    Audi, Türkiye’nin ilk digital Autoshow’u Autoshow 2021 Mobility’de Türkiye’de satışa sunduğu modellerin yanısıra, performans modelleri RS ailesinin üyesi RS 6 Avant’ın da tanıtımını yapıyor.

  • Marka ayrıca fuar alanında yer alan kiosklarıyla da müşterileriye gerçek zamanlı iletişim kuruyor.

  • Fuarda 10 modelini sergileyen Alman marka, Q model ailesinin üyeleri Q8, Q7, Q5 Sportback, ve Q3 Sportback, A6 Sedan, A5 Cabrio, A4 allroad, S3 Sedan ve A3 Sportback modelleri ile otomobil tutkunlarını standında ağırlayacak.

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