AutoCAD Sistem Gereksinimleri 2025: AutoCAD Programı Hangi Bilgisayarlara Yüklenir?

AutoCAD, çizim ve tasarım dünyasında standart haline gelen bir yazılım. Ancak bu kadar güçlü bir program, doğal olarak belli bir sistem performansı ister. “AutoCAD minimum sistem gereksinimleri nedir, kaç GB yer kaplar, hangi bilgisayarlara kurulur?” sorularını net şekilde bilmeden kurulum yapmak pek mantıklı olmaz. 2025 yılı itibarıyla güncellenen AutoCAD ihtiyaçlarını birlikte gözden geçirelim. İşte merak edilen detaylar.

AUTOCAD NEDİR?

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AutoCAD, Autodesk tarafından geliştirilen, 2D ve 3D teknik çizim yapmayı sağlayan profesyonel bir CAD (Computer-Aided Design) programıdır. Mimarlar, inşaat mühendisleri, makine tasarımcıları, iç mimarlar ve daha pek çok meslek grubunun ortak araçlarından biridir.

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2D çizim, plan, kesit ve görünüş üretmede

3D modelleme, katı modelleme ve mekanik detaylandırma işlerinde

Autodesk altyapısıyla uyumlu olması sayesinde Revit, Inventor, Civil 3D gibi programlarla da entegre çalışabilir.

Yani sadece çizim değil, aynı zamanda proje üretiminde de olmazsa olmaz bir araç haline gelmiştir.

AUTOCAD SİSTEM GEREKSİNİMLERİ 2025

2025 yılında gelen güncellemelerle AutoCAD’in sistem talepleri de bir miktar arttı. Özellikle 3D çizim yapacak kullanıcılar için sistemin güçlü olması artık daha da önemli.

Minimum Sistem Gereksinimleri (2D çizim için)

İşletim Sistemi: Windows 10 / 11 (64-bit)

İşlemci: 2.5–2.9 GHz hızında, 64-bit destekli çift çekirdekli işlemci

RAM: 8 GB RAM (2D için yeterli, ancak sınırda)

Ekran Kartı: 1 GB VRAM’li ekran kartı, DirectX 12 desteği olmalı

Depolama: En az 10 GB boş alan

Ekran çözünürlüğü: 1920x1080 önerilir Önerilen Sistem Gereksinimleri (2D + 3D modelleme için) REKLAM İşlemci: 3.0 GHz ve üzeri 4 çekirdekli işlemci

RAM: 16 GB RAM ve üzeri

Ekran Kartı: 4 GB VRAM ve üstü (NVIDIA Quadro veya RTX serisi önerilir)

Depolama: SSD üzerinde en az 20 GB boş alan

Ekran çözünürlüğü: 4K destekli ekranlar için 3840x2160 uyumluluk Yani sadece programı açmak yetmiyor; işlem sırasında kasma, gecikme ya da çökme yaşanmaması için iyi bir sistem şart hale geliyor. AUTOCAD KAÇ GB YER KAPLIYOR? AutoCAD’in sabit disk üzerindeki kapladığı alan, kurduğun eklenti, dil paketi ve sürüme göre değişebilir. Temel kurulum boyutu: 6–8 GB

Tam kurulum (araç setleri + içerik): 10–12 GB

SSD tavsiyesi: Programın açılış ve işlem sürelerini hızlandırır Ek olarak, çizim dosyaları ve geçici klasörlerle birlikte bu alan zamanla büyüyebilir. Geniş projeler üzerinde çalışıyorsan 20–25 GB’lık bir alan bırakman faydalı olur. AUTOCAD HANGİ BİLGİSAYARLARA YÜKLENİR? AutoCAD, sadece güçlü makinelerde çalışan bir yazılım değil. Ancak minimum sistemin altındaysan bazı sorunlar yaşaman muhtemel. Şunlara dikkat etmek önemli: Notebook kullanıcıları için: Dahili ekran kartlı laptoplarda sadece 2D çizim önerilir. 3D işlemler için harici ekran kartı olmalı.

Intel i3 + 8 GB RAM: Sınırda çalışır, sadece 2D için önerilir.

Intel i5/i7 + 16 GB RAM + SSD + 4 GB ekran kartı: 2D ve 3D çalışmaları için ideal seviye.

Yüksek çözünürlükte çizim yapıyorsan, ekran kartının CAD optimizasyonlu (örneğin NVIDIA Quadro) olması fayda sağlar. Özetle, AutoCAD hangi bilgisayarlara yüklenir? sorusunun cevabı: Temel seviyede çoğu cihaza kurulabilir ama profesyonel çalışmalarda güçlü sistem şarttır. 2025 yılı itibarıyla AutoCAD sistem gereksinimleri özellikle 3D modellemeler için daha da yükselmiş durumda. 2D çizimlerle sınırlı kalacaksan, orta seviye bir bilgisayar yeterli olabilir. Ancak daha fazlasını yapmak, profesyonel modelleme ve render işlemleri için üst segment bir sistem kaçınılmaz hale geliyor. “AutoCAD kaç GB yer kaplıyor, hangi bilgisayara kurulur?” gibi soruların yanıtlarını biliyorsan, kurulum öncesi tüm adımları hazırlamışsın demektir.