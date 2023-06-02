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Auroville şehrinde insanlar para, din ve siyaset olmadan yaşıyor

Bu şehirde insanlar para, din ve siyaset olmadan yaşıyor

Hindistan'da deneysel bir kasaba olarak kurulan Auroville şehrinde insanlar siyaset, din ve para olmadan hayatını sürdürüyor. Topluluk; ortak paylaşım, sürdürülebilirlik ve katkı ekonomisi modeliyle, bildiğimiz modern dünyadan çok farklı bir felsefeye sahip.

Giriş: 02.06.2023 - 11:03 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Toplumlar her daim aynı temeller üzerinde şekillenmiştir; siyaset, din ve para. Ancak Hindistan'da bulunan Auroville şehrindeki insanların yaşamı bütün kurallara meydana okuyor. Burada insanlar siyaset, para ve din olmadan yaşamını sürdürüyor. Oluşturulan topluluk kelimenin tam anlamıyla ütopik ama bir o kadar da gerçek.

  • Auroville konsepti, “Anne” olarak bilinen ruhani lider Mirra Alfassa ve iş arkadaşı Sri Aurobindo'nun vizyonundan doğdu. Farklı geçmişlere sahip insanların milliyet, din ve siyaset sınırlarını aşarak birlik içinde bir araya gelebilecekleri bir yer hayal ettiler.

  • Auroville'in kalbinde, Auroville'in manevi özlemlerinin bir sembolü olarak hizmet eden muhteşem bir altın küre olan Matrimandir yatıyor. Gür yeşilliklerle çevrili Matrimandir, tefekkür etmek ve meditasyon yapmak için şehrin merkezi. 

    Auroville, maneviyatın kucaklandığı ancak herhangi bir dine bağlılığın olmadığı bir yer. Sakinler, manevi yollarını keşfetmeye ve bireysel inançlarıyla rezonansa giren uygulamalara katılmakta özgür.

  • Auroville'in temel ilkelerinden biri sürdürülebilirlik. Şehir, sakinlerinin doğa ile uyum içinde yaşadığı, kendi kendini idame ettirebilen bir model yaratmayı hedefliyor. Organik tarım, yenilenebilir enerji kaynakları ve atık yönetim sistemleri gibi ekolojik uygulamalar, toplumun değerlerinin ayrılmaz bir parçası.

    Auroville'de para kavramının yerini "katkı ekonomisi" olarak bilinen bir sistem alıyor. Sakinler becerilerini, zamanlarını ve enerjilerini topluma para alışverişi olmadan sunar ve iş, topluluğa bir hizmet olarak görülür. Her birey topluma  yeteneklerine ve ilgi alanlarına göre katkıda bulunur. Bununla beraber, tüm kaynakların ortak olması mülkiyet kavramını ortadan kaldırır.

  • Auroville'de yaşayan tüm sakinler, topluluğu etkileyen bir konuda açıkça fikirlerini belirtebilir ve toplu bir karar sistemiyle süreci yönlendirebilir. Alınan tüm kararlar, kolektif çıkarlar göz önüne alınarak verilir.  

  • Auroville, dünyanın kalanıyla bağlantısını kesmiş bir yer değil. Topluluk, dünyanın dört bir yanından kuruluşlar ve bireylerle çeşitli sosyal yardım girişimleri, sürdürülebilrilik projeleri ve eğitim programları gibi çeşitli faaliyetler sürdürüyor. 

    Kaynak: History Of Yesterday

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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