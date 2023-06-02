Bu şehirde insanlar para, din ve siyaset olmadan yaşıyor

Auroville'in kalbinde, Auroville'in manevi özlemlerinin bir sembolü olarak hizmet eden muhteşem bir altın küre olan Matrimandir yatıyor. Gür yeşilliklerle çevrili Matrimandir, tefekkür etmek ve meditasyon yapmak için şehrin merkezi.

Auroville, maneviyatın kucaklandığı ancak herhangi bir dine bağlılığın olmadığı bir yer. Sakinler, manevi yollarını keşfetmeye ve bireysel inançlarıyla rezonansa giren uygulamalara katılmakta özgür.