Bu şehirde insanlar para, din ve siyaset olmadan yaşıyor

Auroville'in temel ilkelerinden biri sürdürülebilirlik. Şehir, sakinlerinin doğa ile uyum içinde yaşadığı, kendi kendini idame ettirebilen bir model yaratmayı hedefliyor. Organik tarım, yenilenebilir enerji kaynakları ve atık yönetim sistemleri gibi ekolojik uygulamalar, toplumun değerlerinin ayrılmaz bir parçası.
Auroville'de para kavramının yerini "katkı ekonomisi" olarak bilinen bir sistem alıyor. Sakinler becerilerini, zamanlarını ve enerjilerini topluma para alışverişi olmadan sunar ve iş, topluluğa bir hizmet olarak görülür. Her birey topluma yeteneklerine ve ilgi alanlarına göre katkıda bulunur. Bununla beraber, tüm kaynakların ortak olması mülkiyet kavramını ortadan kaldırır.