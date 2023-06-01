10 yaşında katil olan iki çocuğun hayret verici hikâyesi

Bu arada mahkeme tarafından atanan psikiyatristler, iki çocuğun da doğru ile yanlış arasındaki farkı bildiğini ve sosyopat olmadıklarını söyledi. Ancak psikiyatrlar bu korkunç suç için bir sebep bulamamışlardı; sebep hâlâ belirsizliğini koruyor.
24 Kasım 1993'te Robert Thompson ve Jon Venables, James Bulger'ı kaçırıp öldürmekten suçlu bulundular ve bu onları modern Britanya tarihindeki en genç katiller yaptı. Çocuklar, 18 yaşına geldiklerinde serbest bırakıldı ve bu da ülkede tartışmalara neden oldu. Olaylı bir mahkeme geçirdikleri için güvenlik sebebiyle ikisine de yeni kimlikler verildi.
Şu anda ne yaptıklarına gelince; Robert, bir daha hiç suç işlemedi ve kendisi hakkında pek fazla bilgi yok. Jon ise birçok kez hapse atıldı, en önemli suçu çocuk pornografisiydi. Jon hâlâ hapiste ve en son Eylül 2020'de yaptığı şartlı tahliye başvurusu da reddedildi.
Fotoğrafta, "Bulger'ın katilleri serbest bırakıldı" haberi görülüyor. O dönemde iki çocuğun serbest bırakılması büyük tartışmalara yol açmıştı. Kaynak: AP
Kaynak: All That Interesting