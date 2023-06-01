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10 yaşında katil olan iki çocuğun hayret verici öyküsü

10 yaşında katil olan iki çocuğun hayret verici hikâyesi

Robert ve Jon, iki sevimli çocuk gibi dursa da bir zamanlar manşetlerde yer verilen bir cinayetin suçlularıydı. 10 yaşındaki iki çocuğun yaptıkları bugün bile insanların aklından çıkmıyor.

Giriş: 01.06.2023 - 13:12 | Güncelleme: ABONE OL
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  • 12 Şubat 1993'te Robert Thompson ve Jon Venables, İngiltere'nin Bootle kentindeki New Strand Alışveriş Merkezi'nden James Bulger adlı 2 yaşındaki bir çocuğu kaçırdı.

    Daha sonra onu Liverpool'da Walton adlı bir bölgeye götürdüler; burada ona işkence yaptılar, ölümüne dövdüler ve cinayete bir kaza süsü vermek için cesedini bir demiryolu rayına bıraktılar. Peki, olaylar nasıl başladı? En baştan başlayalım.

    Fotoğraf: Robert Thomson, AP

  • Robert ve Jon, 10 yaşında olan ve dışarıdan normal gözüken çocuklardı. Robert, yedi çocuklu bir ailenin beşincisiydi. Babası evi terketmişti ve depresyondaki annesinin alkolle sorunları vardı hatta intihara da teşebbüs etmişti.

    Jon'un da hayatı çok iyi değildi. Anne babası ayrılmıştı ve annesi, Jon'a karşı oldukça sertti. Anne, aynı zamanda sıklıkla değişen partnerleriyle de biliniyordu.

    Fotoğraf: Jon Venables, AP

  • Jon ve Robert, aynı okula giden iki çocuktu. Dehşet verici suçu işlemelerinden hemen önce alışveriş merkezlerinde hırsızlık gibi küçük suçlarla uğraşıyorlardı. 12 Şubat 1993 günü okulu asan arkadaşlar, önce üç yaşındaki bir kızı ve iki yaşındaki erkek kardeşini kaçırmaya çalıştı ancak başarılı olamadılar. Ne yazık ki bu, onları durdurmadı.

    İki arkadaş, o sırada annesiyle kasapta olan iki yaşındaki James Bulger'ı gözüne kestirdi. Annesi, ödeme yapmak için kısa süreliğine James'in elini bıraktı ancak dönüp baktığında artık oğlundan eser yoktu.

    Güvenlik kameraları, üç çocuğu öğleden sonra 15.42'de dışarıda yürürken yakaladı. Aramalar ve anonslar başlasa da saat 16.15 itibarıyla çocuklardan hiçbir iz yoktu. Anne Denise Fergus polise hemen kayıp bildirisinde bulundu.

    Fotoğrafta çocuklar, iki yaşındaki James ile alışveriş merkezinden çıkarken görülüyor. Kaynak: AP

  • Bu sırada, Robert ve Jon henüz yürümeye başlayan çouğu alışveriş merkezinden oldukça uzak bir kasabaya götürdü. Sokaktaki pek çok insan üç çocuğun kardeş olduğuna inansa da, Robert ve Jon'un küçük çocuğa olan saldırgan davranışları da dikkat çekmişti. Çocuklar James'i, yumrukluyor ve hırpalıyordu.

    Bazı yetişkinler çocuklara birkaç soru sormak için dururken, hepsi Bulger'ın ya eve ya da karakola götürüldüğüne inanarak çocukları serbest bıraktı. Birçoğu daha sonra hiçbir şey yapmadığı için pişmanlık duyacaktı.

    Fotoğraf: İki yaşındayken cinayete kurban giden James Bulger. Kaynak: Reuters

  • Robert ve Jon, en sonunda küçük çocuğu demiryolu hattına getirdi. Önce çaldıkları mavi boyayla çocuğu kör etmeye çalıştılar, daha sonra onu tuğla ve taşlarla dövdüler, hırpalanmış vücudunu tekmelediler ve ağzına piller tıktılar. Sonunda, 22 kiloluk bir demir çubukla Bulger'ın kafasına vurdular. Bu darbe tek başına kafatasının on yerden kırılmasına neden oldu.

    James öldüğünde, toplamda 42 yerden yaralanmıştı. İki çocuk, cinayeti kaza gibi göstermek adına James'in cesedini tren rayına yerleştirdi. Tren, bedeni parçalamış olsa da bunun bir kaza olmadığı açıktı. Feci halde olan ceset, daha sonra bir grup erkek tarafından bulunacaktı.

    Fotoğraf: İki yaşındayken cinayete kurban giden James Bulger. Kaynak: AP

  • Polis, James'i kaçıran çocukların en azından 13-14 yaşlarında olduğunu tahmin ediyordu. O gün için yerel okullarda bir tarama yapıldı ve okulda olmayan çocuklar listelendi. Polis, çok geçmeden iki çocuğu ele veren isimsiz bir ihbar aldı. 

    Polisler kısa süre sonra her iki çocuğun da evini kontrol etti. Sadece Jon'un ceketinde mavi boya bulmakla kalmadılar, aynı zamanda Robert'ın ayakkabılarında da kan buldular.

    Fotoğraf: İki yaşındayken cinayete kurban giden James Bulger'ın annesi Denise Fergus. Kaynak: AP

  • Robert Thompson ve Jon Venables, cinayetten kısa bir süre sonra, 18 Şubat 1993'te tutuklandı. Robert önceleri cinayeti yalanlasa da Jon itiraf edince o da her şeyi anlattı. Çocuklar sorgulandıktan sonra, Dedektif Phil Roberts, "Bana kalırsa o gün kötülüğün yüzüne baktım" dedi.

    Cinayetten her iki çocuk da sorumlu olsa da  dedektif Roberts, Robert'ın "sorumlu" olduğuna inanıyordu ve tek değildi. Kasım 1993'teki cinayet davası sırasında Robert lider, Jon ise takipçi olarak tasvir edildi. Bunun nedeni; Jon'un daha duygusal görünmesi, Robert'ın ise tüyler ürpertici bir şekilde etkilenmemiş görünmesiydi.

    Fotoğrafta James Bulger'ın mezarı görülüyor. Mezar bugün bile ziyaretçi akınına uğruyor. Kaynak: Reuters

  • Bu arada mahkeme tarafından atanan psikiyatristler, iki çocuğun da doğru ile yanlış arasındaki farkı bildiğini ve sosyopat olmadıklarını söyledi. Ancak psikiyatrlar bu korkunç suç için bir sebep bulamamışlardı; sebep hâlâ belirsizliğini koruyor.

    24 Kasım 1993'te Robert Thompson ve Jon Venables, James Bulger'ı kaçırıp öldürmekten suçlu bulundular ve bu onları modern Britanya tarihindeki en genç katiller yaptı. Çocuklar, 18 yaşına geldiklerinde serbest bırakıldı ve bu da ülkede tartışmalara neden oldu. Olaylı bir mahkeme geçirdikleri için güvenlik sebebiyle ikisine de yeni kimlikler verildi.

    Şu anda ne yaptıklarına gelince; Robert, bir daha hiç suç işlemedi ve kendisi hakkında pek fazla bilgi yok. Jon ise birçok kez hapse atıldı, en önemli suçu çocuk pornografisiydi. Jon hâlâ hapiste ve en son Eylül 2020'de yaptığı şartlı tahliye başvurusu da reddedildi.

    Fotoğrafta, "Bulger'ın katilleri serbest bırakıldı" haberi görülüyor. O dönemde iki çocuğun serbest bırakılması büyük tartışmalara yol açmıştı. Kaynak: AP

    Kaynak: All That Interesting

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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