Aurora: 5 - Club Destroyers: 0 (Maç sona erdi)

Bolivya Premier Lig Clausura maçında Aurora ile Club Destroyers karşılaştı.İlk gol 38. dakikada Aurora adına Guenyi Vaca ile geldi. 40. dakikada ev sahibi, Cesar Adrian Lamanna ile skoru 2-0 yaptı. Maçın ilk devresi 2-0 bitti. 46. dakikada Amilcar Sanchez, Aurora adına 3. golü attı.53. dakikada Guenyi Vaca skoru 4-0 olarak değiştirdi.90. dakikada Aurora oyuncusu Juan Pablo Sanchez skoru 5-0 olarak değiştirdi.İkinci yarıda Aurora oyuncusu Ronny Jimenez sarı kartla cezalandırıldı.Maçın 2. yarısında Aurora takımında Caleb Cardozo Herbas, Erick Cano, Guenyi Vaca oyundan çıkarken Brayan Aranibar, Juan Pablo Sanchez, Jaime Cornejo mücadeleye dahil oldu, Club Destroyers takımında ise Jorge Vargas, Angel Cuellar Tuero, Gulfran Tamara girerken Fernando Saravia, Jefferson, Vitor Cruz çıktı. Maçı Aurora 5-0 kazandı.İddaa 505 koduyla açtığı bu maçta Aurora kazanır bahsine oynayanlara 1.85 oranını kazandırdı.