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Dünya genelinde elektrikli otomobillere talep arttıkça, başta mobil olmak üzere enerji depolama birimlerine ve yaratıcı çözümlere de talep artıyor.

Bu kapsamda, Audi ve enerji yönetim ve dağıtım çözümleri sunan Hager Group, Audi'nin elektrikli otomobil ailesi e-tron'ların çift taraflı şarj (bidirectional charging) sistemine adapte olması için bir projeye başladı.

İşbirliğine yönelik konuşan Audi AG Çift Taraflı Şarj Sistemleri Teknik Proje Yöneticisi Direktörü Martin Dehm, "Elektromobilite, otomotiv sektörü ile enerji sektörünü hiç olmadığı kadar birbirine yaklaştırıyor. Bir Audi e-tron'un bataryası, tek başına ortalama bir hanenin 1 haftalık elektrik enerjisi ihtiyacın karşılayabilir. Gelecekte bu potansiyeli herkesin erişimine açmayı ve elektrikli otomobillerin enerji transfer zincirinin aktif bir parçası olabileceğini düşünüyoruz. Elektrikli otomobiller tekerlekli enerji depolama araçları olabilir" dedi.

Yapılan açıklamaya göre, araştırmacılar projelerinde yakın bir gelecekte seri üretimde kullanılacak bir e-tron şarj ünitesini kullanıyor.