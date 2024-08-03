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        Haberler Ekonomi Otomobil Audi Çin'deki modellerinde logoyu değiştiriyor - Otomobil Haberleri

        Audi Çin'deki modellerinde logoyu değiştiriyor

        Audi'nin, Çin pazarı geliştirdiği yeni elektrikli otomobil ailesinde markanın dört halkalı logosunun kullanılmayacağı öne sürüldü. Şirket içerisinde 'mor' kod adı ile anılan bu plan kapsamında, Audi'nin Çin'deki otomobillerinin yeni bir logo mu yoksa sadece markanın adını mı taşıyacağı konusu henüz belirsizliğini koruyor

        Kaynak
        Reuters
        Giriş: 03.08.2024 - 11:43 Güncelleme: 03.08.2024 - 11:43
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        Çin'deki modellerinde logoyu değiştiriyor
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        Alman otomobil üreticisi Audi'nin, Çin pazarı için Çin'de geliştirdiği yeni elektrikli otomobil serisinin markanın dört halkalı logosunu taşımayacağı iddia edildi.

        Şirket kaynakları, Volkswagen'in sahibi olduğu markanın bu kararının arkasında, 'imaj değerlendirmesi'nin olduğunu ve bu kararın yeni bir sayfa açma olarak nitelendirilebileceğini bildirdi.

        Audi'nin bu kararının, Çin'de SAIC ile birlikte geliştirilen otomotiv mimarisinin kullanımı ve yerel tedarikçiler ile teknolojilere artan bağımlılığı yansıttığı da belirtiliyor.

        Şirket içerisinde 'mor' kod adı ile anılan bu plan kapsamında, Audi'nin Çin'deki otomobillerinin yeni bir logo mu yoksa sadece markanın adını mı taşıyacağı konusu henüz belirsizliğini koruyor.

        Yeni seriye yönelik bir konsept otomobilin Kasım ayında tanıtılacağı ve Audi'nin bu serinin 'marka hikayesini' de açıklaması bekleniyor.

        2030 yılına kadar dokuz modelin planlandığını kaydede kaynaklar, logo değişse bile otomobillerin 'Audi' olarak kalacağını vurguluyor.

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