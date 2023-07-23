Attila Szalai yeni takımıyla anlaştı! İşte bonservis bedeli...
Fenerbahçe'nin transfer görüşmeleri için izin verdiği Attila Szalai, Hoffenheim ile anlaşma sağladı. İşte detaylar...
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Yeni sezona yaptığı transferler ile iddialı bir giriş yapmak isteyen Fenerbahçe'de ayrılacak isimler de netlik kazanmaya başladı.
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Sarı lacivertlilerin transfer görüşmeleri için izin verdiği Attila Szalai, Hoffenheim ile anlaşma sağladı.
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Fabrizio Romano'nun haberine göre; önümüzdeki günlerde sağlık kontrolünden geçecek olan Macar savunmacı, herhangi bir aksilik çıkmaması halinde Alman ekibiyle sözleşme imzalayacak.
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Fenerbahçe bu transferden 12 milyon euro bonservis bedelini kasasına koyacak.
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Fenerbahçe'ye 2021 Ocak ayında 2.2 milyon euro karşılığında Apollon Limassol'dan transfer edilen Attila Szalai, sarı-lacivertli forma altında 117 maça çıktı ve 7 gol, 4 asistlik performansla oynadı.
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