Atletico Madrid Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı bu akşam devam ediyor. Devler liginde haftanın en dikkat çeken maçlarından biri olan Atletico Madrid Manchester United maçı saat 23:00'de başlayacak...

ATL. MADRID MAN. UNITED MAÇI HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçına sahne olacak Atletico Madrid Manchester United maçı bu akşam 23.00'de başlayacak ve Exxen'den canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL İLK 11'LER



Atletico Madrid : Oblak, Vrsaljko, Savic, Gimenez, Reinildo; Kondogbia, Herrera, Llorente, Lodi; Correa, Félix

Manchester United: De Gea, Dalot, Varane, Maguire, Shaw; McTominay, Fred, Bruno; Sancho, Rashford, Ronaldo