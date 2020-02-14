SON DAKİKA!

14 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
AtlasGlobal Havayolları (Atlasjet) resmi olarak iflas başvurusunda bulundu. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) twitter'da yaptığı açıklamada şirketin iflas başvurusunda bulunduğunu ve operasyonlarının durdurulduğunu bildirdi.
— Sivil Havacılık GM (@SHGM) February 14, 2020
AtlasGlobal'in internet sitesinde henüz konuyla ilgili bir duyuru yer almadı.
ÖNCE ARA VERDİ SONRA AVRUPA SEFERLERİNİ DURDURDU
AtlasGlobal, ekonomik gerekçelerle tarifeli seferlerine 26 Kasım-21 Aralık 2019 tarihleri arasında ara vermişti. Firma 26 Kasım'da iş ortaklarına gönderdiği mesajda "Yakın geçmiş olumsuzlukları ve beraberinde getirdiği ekonomik yük ve 2019 yılı Nisan ayı itibariyle İstanbul Havalimanı'na geçişle birlikte lojistik ve operasyonel maliyetlerde yaşanan büyük artış, havayolumuz açısından 2016/2017 kayıplarımızı yeterli sürede telafi etme imkanımızı ortadan kaldırmıştır. Nakit akışımızdaki gerekli yapılandırma ve iyileştirmeyi sağlamak amacıyla, tüm uçuşlarımıza 26 Kasım 2019 itibariyle, 21 Aralık 2019 tarihine kadar ara vermek zorunda kaldığımız bilgisini arz ederiz" demişti.
21 ARALIK'TA UÇUŞLARINA TEKRAR BAŞLAMIŞTI
21 Aralık'ta tekrar uçmaya başlayan şirket bu tarihteki ilk uçuşunu, KK2001 seferiyle İstanbul Havalimanı'ndan Londra'ya gerçekleştirmişti.
AtlasGlobal 8 Ocak'ta da Avrupa uçuşlarına mart ayı başına kadar ara verdiğini duyurmuş, azalan talep nedeniyle iç seferlerdeki tarife sayısını düşürmüştü. Avrupa'da Londra, Amsterdam ve Paris olmak üzere üç noktaya direkt uçan şirket uçuşlarının durdurulmasına gerekçe olarak havacılık sektörü için düşük sezon olarak nitelendirilen bu dönemdeki talep azlığını göstermişti. Avrupa seferlerinin yaz sezonunun başlayacağı şubat sonu-mart ayı başında yeniden başlayacağı kaydedilmişti.
12 OCAK'TA UÇUŞLARINI DURDURDU
Atlas Global, 12 Ocak'ta da çalışanlarına uçuşların durdurulduğunu iflas başvurusunda bulunulacağını duyurmuştu.
2001'DE KURULDU
Atlasglobal'in internet sitesinde yer alan bilgiye göre Atlasglobal 14 Mart 2001’de Türkiye’de “Tarifesiz İç Hat ve Dış Hat Uçuşlarda Yolcu ve Kargo Taşımacılığı” gerçekleştirmek üzere kuruldu. İlk uçuşunu 1 Haziran 2001’de gerçekleştirdi. İç ve dış hat tarifeli uçuşlarına 2004 yılında başlayan şirket Türkiye’de IOSA sertifikalı ilk IATA üyesi özel havayolu oldu.
İKİ UÇAKLA BAŞLADI 16 UÇAKLIK FİLOYA ULAŞTI
İki uçak ile faaliyete başlayan Atlasglobal'in 2018 yılında filosunda 16 uçak bulunuyordu. Şirket darboğaza girmeden önce Atlasglobal 35 farklı ülkede 50’den fazla noktaya uçuyordu. Türkiye içerisinde ve Asya, Rusya, BDT Bölgesi, Orta Doğu ve Avrupa’ya tarifeli uçuşlar gerçekleştiriyordu. Atlasglobal profesyonel pilot ve kabin ekibi eğitimi sunmak için Atlantik Uçuş Okulu'nu (AFA) ve sertifikalı mühendis ve teknisyen ekibinin Atlasglobal’in yanı sıra çeşitli uluslararası havayollarına bakım hizmetleri sunduğu ATS Team’i kurmuştu.
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