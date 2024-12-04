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        Haberler Magazin Atiye üçüncü bebeğini dünyaya getirdi - Magazin haberleri

        Atiye üçüncü bebeğini dünyaya getirdi

        Atiye, üçüncü bebeğine kavuştu. Kız bebek dünyaya getiren ünlü şarkıcı, çocuğuna 'Rumi' adını verdi

        Giriş: 04.12.2024 - 09:25 Güncelleme: 04.12.2024 - 09:30
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          Üçüncü bebeğine hamile olan şarkıcı Atiye'den müjdeli haber geldi.

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          Kız bebek bekleyen Atiye, üçüncü çocuğunu dünyaya getirdi. Anne ve bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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          Atiye, doğumdan hemen önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kızına 'Rumi' adını vereceğini açıklamıştı.

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          Rumi'nin anlamı;
          *Anadolu Selçuklularının üsluplaştırdıkları filiz, yaprak ve hayvan motiflerinden oluşmuş dolaşık süsleme,
          *Anadolu ile ilgili, Anadolu'ya bağlı, Anadolu'da yaşayan,
          *Bizans İmparatorluğu'na ve bu imparatorluğun egemenliği altındaki kimselere ilişkin.

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          İKİ KIZI DAHA VAR

          Öte yandan Atiye, 2018'de prodüktör Erol Sebebci ile nikâh masasına oturmuş, 2019'da Ferah Feyza, 2023'te ise Neva'yı kucağına almıştı.

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