Atiye üçüncü bebeğini dünyaya getirdi

Rumi'nin anlamı;

*Anadolu Selçuklularının üsluplaştırdıkları filiz, yaprak ve hayvan motiflerinden oluşmuş dolaşık süsleme,

*Anadolu ile ilgili, Anadolu'ya bağlı, Anadolu'da yaşayan,

*Bizans İmparatorluğu'na ve bu imparatorluğun egemenliği altındaki kimselere ilişkin.