Atiye üçüncü bebeğini dünyaya getirdi
Atiye, üçüncü bebeğine kavuştu. Kız bebek dünyaya getiren ünlü şarkıcı, çocuğuna 'Rumi' adını verdi
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Üçüncü bebeğine hamile olan şarkıcı Atiye'den müjdeli haber geldi.
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Kız bebek bekleyen Atiye, üçüncü çocuğunu dünyaya getirdi. Anne ve bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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Atiye, doğumdan hemen önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kızına 'Rumi' adını vereceğini açıklamıştı.
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Rumi'nin anlamı;
*Anadolu Selçuklularının üsluplaştırdıkları filiz, yaprak ve hayvan motiflerinden oluşmuş dolaşık süsleme,
*Anadolu ile ilgili, Anadolu'ya bağlı, Anadolu'da yaşayan,
*Bizans İmparatorluğu'na ve bu imparatorluğun egemenliği altındaki kimselere ilişkin.
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İKİ KIZI DAHA VAR
Öte yandan Atiye, 2018'de prodüktör Erol Sebebci ile nikâh masasına oturmuş, 2019'da Ferah Feyza, 2023'te ise Neva'yı kucağına almıştı.