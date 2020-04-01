01 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Londra’da yaşayan oyuncu ve model Atilla Saral, Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi Küçükkuyu beldesindeki evini kontrol etmek için Türkiye’ye döndü.
Koronavirüs tedbirleri nedeniyle yurt dışı uçuşları durdurulunca Londra’ya dönemedi. İki haftadan beri Ayvacık'taki evinde 'Siyah' ve 'Pako' isimli köpekleriyle yaşayan Saral, evinin kapılarını açtı.
Denize sıfır 8,5 dönümlük arazisi üzerine 16 yıllık emeğiyle plaj ve konaklama tesisi kurarak kiraya veren ve kendisi de burada yaşayan Saral, burada izole bir yaşam sürdüğünü söyledi.
"KORONAVİRÜS BELASI BÜYÜMEYE BAŞLADI"
Kendisi gibi oyuncu olan eşi İnci Türkay ile birlikte, oğulları Ali'nin eğitimi nedeniyle yaklaşık 3 sene önce Londra’ya gittiklerini söyleyen Atilla Saral, şu ifadeleri kullandı:
Zeytinlerin budanması, ilaçlanması, toplanması, sıkılıp, yağlarının alınması gerekiyor. Onlar için geldim fakat bu koronavirüs belası büyümeye ve yaygınlaşmaya başladı.
Biz de herkes gibi çok fark edemedik. Bir anda oldu. Ben kaldım, gidemedim. Onlar da Londra’da kaldı. Sürekli telefonla haberleşiyoruz.
"AİLEMDEN AYRIYIM"
Koronavirüs salgınının yaşamı çok kötü etkilediğini belirten Atilla Saral, şunları söyledi:
Herkes kendisini bir kutuya kapattı, bildiğin bir 'koronafobi' diye bir şey başladı insanlarda. Bu daha da büyüyebilir. O yüzden 1-2 hafta daha sabretmeliyiz. Tedavi yöntemleri çıkacak diye düşünüyorum.
Öyle inanıyorum. Öyle umut ediyorum. Ben de şu anda eşimden ve çocuğumdan ayrıyım. Çekirdek ailemden ayrıyım. Diğer ailemden de ayrıyım. Bu da bizi üzüyor. Hiçbir yere gidemiyoruz. Gitmememiz gerekiyor.
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