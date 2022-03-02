Ortaokula atıklardan kütüphane

İHA

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki Yavuz Sultan Selim Ortaokulu'nda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde yürütülen Sıfır Atık Projesi kapsamında atık malzemelerin dönüştürülmesiyle oluşturulan kütüphanenin açılışı gerçekleştirildi.

Açılış töreninde konuşan Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, "Sıfır Atık Projesi kapsamında bu kütüphaneyi okulumuza kazandıran Okul Müdürü Burak Usta'ya, Görsel Sanatlar Öğretmeni Zehra Bürde Özçelik'e ve tüm öğrencilerimize emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Elinize emeğinize sağlık" dedi.

Ardından Resim Atölyesi'nin açılışını gerçekleştiren Ulusan, öğrencilerin yapmış olduğu eserleri öğrenciler ile birlikte gezdi ve resimler hakkında kendilerinden bilgi aldı. Açılış töreninde Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Erdoğan da eşlik etti.