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        Haberler Gündem Güncel Atık su kazısında göçük! 1 işçi öldü | Son dakika haberleri

        Atık su kazısında göçük! 1 işçi öldü

        Manisa'da bir fabrikadaki atık su çalışması sırasında göçük meydana geldi. Feci olayda göçük altında kalan Erdal Gürbüz adlı işçi yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2024 - 16:26 Güncelleme: 23.09.2024 - 16:26
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        Atık su kazısında göçük! 1 işçi öldü
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        Manisa'da bir fabrikanın atık su altyapısı için yapılan kazı çalışmaları sırasında göçük altında kalan işçi hayatını kaybetti.

        AA'da yer alan habere göre Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde inşaatı devam eden bir plastik fabrikasının atık su altyapı için yürütülen kazı çalışmalarında göçük meydana geldi.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, toprağın altında kalan 46 yaşındaki Erdal Gürbüz'ün cansız bedenine ulaştı. ​​​​​​​Gürbüz'ün cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından morga kaldırıldı.

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        #haberler
        #Manisa
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