Athletic Bilbao - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İspanya La Liga 19. hafta
Real Madrid, İspanya La Liga 19. Hafta maçında Athletic Bilbao ile karşılaşacak. Eflatun beyazlılar, zorlu deplasmandan galibiyetle dönmenin hesaplarını yapıyor. Futboloseverler ise Ancelotti'nin milli yıldız Arda Güler'e ilk 11'de şans verip vermeyeceğini merak ediyor. Real Madrid'de sakatlığı devam eden Vinicius ve Camavinga bu maçta yer alamayacak. İyileşen Tchouameni'nin de ilk 11'de yer alması beklenmiyor. Peki, Athletic Bilbao - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, Arda Güler ilk 11'de mi? İşte Athletic Bilbao - Real Madrid maçı canlı izle kanalı, saati ve mücadeleye ilişkin detaylar.
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İspanya La Liga'nın 19. haftasında Real Madrid ve Athletic Bilbao karşı karşıya gelecek. Milli futbolcumuz Arda Güler’in ilk 11'de olup olmadığını merak eden futbolseverler Carlo Ancelotti'nin kadro tercihini araştırıyor. Ligdeki son maçında Getafe’yi 2-0 mağlup eden eflatun-beyazlılar, puanını 33'e yükseltti ve 1 maç eksiği olmasıyla birlikte lider Barcelona'yla arasındaki puan farkını bire indirdi. Peki, Athletic Bilbao - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, Arda Güler ilk 11'de yer alacak mı? İşte Athletic Bilbao - Real Madrid maçı canlı izle kanalı, saati ve karşılaşmanın detayları...
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ATHLETİC BİLBAO - REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Real Madrid, İspanya La Liga 19. hafta maçında Athletic Bilbao ile kritik bir maça çıkacak.
Athletic Bilbao - Real Madrid maçı, 4 Aralık Çarşamba günü oynanacak ve saat 23.00’te başlayacak.
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ATHLETİC BİLBAO - REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?
Bilbao'da, San Mamés Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma, S Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
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REAL MADRİD’İN DURUMU
Real Madrid'de sakatlığı devam eden Vinicius ve Camavinga bu maçta yer alamayacak. İyileşen Tchouameni’nin de bu karşılaşmada ilk 11'de yer alması beklenmiyor.
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ARDA GÜLER İLK 11’DE Mİ?
Carlo Ancelotti’nin rotasyon kararı alması durumunda Arda Güler’in Athletic Bilbao mücadelesinde ilk 11'de yer alması bekleniyor.
Ancelotti, Getafe ile oynanan maçta Arda Güler’e ikinci yarı şans vermişti.
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MUHTEMEL 11
Çok rotasyon olmadığı takdirde Real Madrid'in Athletic Bilbao karşısına şu kadroyla çıkması bekleniyor:
Courtois, Mendy, Rüdiger, Asencio, Lucas Vazquez, Valverde, Modric, Ceballos, Bellingham, Rodrygo, Mbappe
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İSPANYA LA LİGA PUAN DURUMU
1 Barcelona - 34 puan
2 Real Madrid - 33 puan
3 Atletico Madrid - 32 puan
4 Athletic Bilbao - 26 puan
5 Villarreal - 26 puan
6 Mallorca - 24 puan
7 Osasuna - 23 puan
8 Girona - 22 puan
9 Real Sociedad - 21 puan
10 Real Betis - 20 puan
11 Sevilla - 19 puan
12 Celta Vigo - 18 puan
13 Rayo Vallecano - 16 puan
14 Las Palmas - 15 puan
15 Leganes - 15 puan
16 Deportivo Alaves - 14 puan
17 Getafe - 13 puan
18 Espanyol - 13 puan
19 Valencia - 10 puan
20 Real Valladolid - 9 puan