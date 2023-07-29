Athena, Özel bir anı bıraktı

Gökhan Özoğuz, Hakan Özoğuz, Emre Ataker, Egemen Özkasnaklı ve Ozan Öner’den oluşan Athena, ‘Ses Etme’, ‘Kafama Göre’, ‘Kime Ne’, ‘Bu Adam Fezadan’, ‘Palavra’, ‘Öpücük’, ‘Skalonga’ , ‘12 Dev Adam’ ve daha bir çok hit şarkılarını misafirlerine özel bir anı bırakmak için seslendirdi.