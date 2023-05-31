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Ateş ettiği husumetlilerince bıçakla öldürüldü

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 45 yaşındaki Ali Ö., husumetli olduğu gruba tabancayla ateş etti. Ateş ettiği kişiler tarafından bıçaklanıp, aynı kişiler tarafından özel araçla hastaneye götürülmek istenirken polis tarafından durdurulan araçtan alınıp, sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye kaldırılan Ali Ö., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı

Giriş: 31.05.2023 - 21:20 | Güncelleme: ABONE OL
Ateş ettiği husumetlilerince bıçakla öldürüldü
DHA

Olay, akşam saatlerinde Ulus Mahallesi 2142/1 Sokak üzerinde meydana geldi.

Daha önceden aralarında husumet olduğu iddia edilen iki grup sokak üzerinde karşılaşınca gerginlik yaşandı. Araçlardan inen 7 kişilik gruptan Ali Ö., tabancasını çıkararak karşı gruptakilerin üzerine 4 el ateş etti. Kurşunlar kimseye isabet etmezken karşı gruptakiler kendilerine ateş eden Ali Ö.´ye bıçakla saldırdı.

Şüpheliler, kanlar içerisinde kalarak ağır yaralanan Ali Ö.´yü kendi araçlarına bindirip hastaneye götürmek için yola çıktıkları sırada polis ve sağlık ekiplerini arayarak ihbarda bulundular. Polis, içerisinde üç şüpheli ile yaralı Ali Ö´nün içerisinde bulunduğu aracı Hürriyet Mahallesi Ahmet Penbegüllü Kültür Merkezi Kavşağı üzerinde durdurdu.

KURTARILAMADI, 3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili araç içerisinde bulunan 3 şüpheli gözaltına alınırken Ali Ö. ise sağlık ekipleri tarafından ağır yaralı olarak kaldırıldığı Gebze Fatih Devlet Hastanesi´nde yaşamını yitirdi. Polis ekipleri, olayın yaşandığı bölgede inceleme yaptı. Yapılan incelemede 4 boş kovana rastlandı. Polis, olaya karışan diğer şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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