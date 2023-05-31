Ateş ettiği husumetlilerince bıçakla öldürüldü

DHA

Olay, akşam saatlerinde Ulus Mahallesi 2142/1 Sokak üzerinde meydana geldi.

Daha önceden aralarında husumet olduğu iddia edilen iki grup sokak üzerinde karşılaşınca gerginlik yaşandı. Araçlardan inen 7 kişilik gruptan Ali Ö., tabancasını çıkararak karşı gruptakilerin üzerine 4 el ateş etti. Kurşunlar kimseye isabet etmezken karşı gruptakiler kendilerine ateş eden Ali Ö.´ye bıçakla saldırdı.

Şüpheliler, kanlar içerisinde kalarak ağır yaralanan Ali Ö.´yü kendi araçlarına bindirip hastaneye götürmek için yola çıktıkları sırada polis ve sağlık ekiplerini arayarak ihbarda bulundular. Polis, içerisinde üç şüpheli ile yaralı Ali Ö´nün içerisinde bulunduğu aracı Hürriyet Mahallesi Ahmet Penbegüllü Kültür Merkezi Kavşağı üzerinde durdurdu.

KURTARILAMADI, 3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili araç içerisinde bulunan 3 şüpheli gözaltına alınırken Ali Ö. ise sağlık ekipleri tarafından ağır yaralı olarak kaldırıldığı Gebze Fatih Devlet Hastanesi´nde yaşamını yitirdi. Polis ekipleri, olayın yaşandığı bölgede inceleme yaptı. Yapılan incelemede 4 boş kovana rastlandı. Polis, olaya karışan diğer şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.