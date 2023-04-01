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Atatürk'ün sevdiği şarkılar ve sözleri - Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiği türküler ve şarkılar listesi

Resim, müzik, heykel, mimari ve şiir gibi sanat alanlarını kapsayan güzel sanatları, çağdaşlaşmanın en önemli aşamalarından biri olarak kabul eden Mustafa Kemal Atatürk; tüm bu sanat alanlarına özel ilgi göstermiş ve Türkiye Cumhuriyeti’nde sanatın yolunun açılması için yeni kurumlar oluşturmuş ve yasal düzenlemeler gerçekleştirmiştir. Şiir ve edebiyatın yanında müziğe de büyük bir ilgi duyan Atatürk; Rumeli türkülerinden çok sesli batı müziğine kadar birçok müzik dalına ait olan eserleri keyifle dinlemiştir. Ayrıntılar içeriğimizin devamında…

Giriş: 01.04.2023 - 01:27 | Güncelleme: ABONE OL
Atatürk'ün Sevdiği Şarkılar ve Sözleri - Mustafa Kemal Atatürk'ün Sevdiği Türküler ve Şarkılar Listesi
HABERTURK.COM

Türk musikisinin yanında, gençlik hatıralarını canlandırması sebebiyle Rumeli türkülerine de büyük bir ilgi duyan Atatürk’ün sevdiği şarkı ve türkülere eşlik ettiği de bilinmektedir. Peki, Mustafa Kemal Atatürk’ün sevdiği türküler hangileridir? Atatürk’ün sevdiği türkülerin sözleri nasıldır? İşte, tüm detaylar…

Atatürk’ün Sevdiği Şarkılar

  • Kimseye Etmem Şikâyet
  • Değirmene Un Yolladım
  • Akşam Oldu Yine Bastı Kareler
  • Şu Dalmadan Geçtin mi
  • Çile Bülbülüm Çile
  • Sigaramın Dumanı
  • Şahane Gözler
  • Cana Rakibi Handan Edersin
  • A Benim Mor Çiçeğim
  • Mâni Oluyor
  • Fikrimin İnce Gülü
  • Mani Oluyor Halimi Takrire Hicabım

Atatürk’ün Sevdiği Şarkıların Sözleri

  • Kimseye Etmem Şikâyet:

Sözleri İhsan Raif Hanım’a ait olan ve nihavend makamında icra edilen bu eserin sözleri şu şekildedir:

Kimseye etmem şikâyet, ağlarım ben halime

Kimseye etmem şikâyet, ağlarım ben halime

Titrerim mücrim gibi, baktıkça istikbalime

Titrerim mücrim gibi, baktıkça istikbalime

Perde-i zulmet çekilmiş, korkarım ikbalime

Perde-i zulmet çekilmiş, korkarım ikbalime

Titrerim mücrim gibi, baktıkça istikbalime

Titrerim mücrim gibi, baktıkça istikbalime

  • Cana Rakibi Handan Edersin

Bestesi ve güftesi Griftzen Asım Bey’e ait olan bu eser uşşak makamında ve curcuna usulünde bir şarkıdır.

Cânâ rakîbi handân edersin,

Ben bî-nevâyı giryân edersin,

Bîgânelerle ünsiyet etme,

Bana cihanı zindân edersin.

Akıtma çeşmim gel mest-i nâzım,

Âfâk-ı eşki ummân edersin,

Süzme kerem kıl çeşm-i siyâhın,

Zirâ ki havfım berkaam edersin.

Mustafa Kemal Atatürk’ün Sevdiği Türküler

  • Yemen Türküsü
  • Vardar Ovası
  • Yanık Ömer
  • Kırmızı Gülün Ali Var
  • Alişimin Kaşları Kara
  • Atladım Bahçene Girdim
  • Dağlar Dağlar Viran Dağlar
  • Köşküm Var Deryaya Karşı
  • Pencere Açıldı Bilal Oğlan
  • İzmir’in Kavakları
  • Sobalarında Guru da Meşe Yanıyor Efem
  • Manastır Türküsü

Atatürk’ün Sevdiği Türkülerin Sözleri

  • Yanık Ömer

Güftesi ve bestesi Sadettin Kaynak’a ait olan bu eser Atatürk’ün en sevdiği türküler arasında yer almaktadır.

Yanık Ömer, her savaştan bir yara taşıyor;

Yanık Ömer, yiğit Ömer öğünmeden yaşıyor.

Kurtuluş savaşında yirmi sekiz yaşında,

Mangasının başında, taşıyor...

Yanık Ömer, yiğit Ömer siperleri aşıyor.

Savaş biter. Yanık Ömer köye döner;

Köylü bütün bayram eder.

Yanık Ömer kutlulanır;

Nişanlısı mutlulanır.

Yanık Ömer attan iner,

Pembegül'e bağlar kemer;

Köylülere gider haber

Düğüne, düğüne!...

Eline kına yakar, başına teller takar;

Belinde altın kemer, öyle alana çıkar.

Pembegül allanır, pullanır;

Yanık Ömer'in köyüne düğün alayı yollanır.

  • Alişimin Kaşları Kara

Uşşak makamı olan bu Rumeli türküsü, nim sofyan usulünde bestelenmiştir.

Alişim’in kaşları kare

Sen açtın sineme yare

Bulamadım derdime çare

Görmedim hiç ah civan Alişim’i Tuna boyunda

Evleri var hane hane

Benleri var tane tane

Saramadım kane kane

Görmedim hiç ah Alişim’i Tuna boyunda

Evleri var yol başında

Benleri var sol kaşında

Saramadım genç yaşında

Görmedim hiç ah Alişim’i Tuna boyunda

Haberi Hazırlayan : Türker Üner

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