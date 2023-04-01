Türk musikisinin yanında, gençlik hatıralarını canlandırması sebebiyle Rumeli türkülerine de büyük bir ilgi duyan Atatürk’ün sevdiği şarkı ve türkülere eşlik ettiği de bilinmektedir. Peki, Mustafa Kemal Atatürk’ün sevdiği türküler hangileridir? Atatürk’ün sevdiği türkülerin sözleri nasıldır? İşte, tüm detaylar…
Atatürk’ün Sevdiği Şarkılar
- Kimseye Etmem Şikâyet
- Değirmene Un Yolladım
- Akşam Oldu Yine Bastı Kareler
- Şu Dalmadan Geçtin mi
- Çile Bülbülüm Çile
- Sigaramın Dumanı
- Şahane Gözler
- Cana Rakibi Handan Edersin
- A Benim Mor Çiçeğim
- Mâni Oluyor
- Fikrimin İnce Gülü
- Mani Oluyor Halimi Takrire Hicabım
Atatürk’ün Sevdiği Şarkıların Sözleri
Sözleri İhsan Raif Hanım’a ait olan ve nihavend makamında icra edilen bu eserin sözleri şu şekildedir:
Kimseye etmem şikâyet, ağlarım ben halime
Kimseye etmem şikâyet, ağlarım ben halime
Titrerim mücrim gibi, baktıkça istikbalime
Titrerim mücrim gibi, baktıkça istikbalime
Perde-i zulmet çekilmiş, korkarım ikbalime
Perde-i zulmet çekilmiş, korkarım ikbalime
Titrerim mücrim gibi, baktıkça istikbalime
Titrerim mücrim gibi, baktıkça istikbalime
- Cana Rakibi Handan Edersin
Bestesi ve güftesi Griftzen Asım Bey’e ait olan bu eser uşşak makamında ve curcuna usulünde bir şarkıdır.
Cânâ rakîbi handân edersin,
Ben bî-nevâyı giryân edersin,
Bîgânelerle ünsiyet etme,
Bana cihanı zindân edersin.
Akıtma çeşmim gel mest-i nâzım,
Âfâk-ı eşki ummân edersin,
Süzme kerem kıl çeşm-i siyâhın,
Zirâ ki havfım berkaam edersin.
Mustafa Kemal Atatürk’ün Sevdiği Türküler
- Yemen Türküsü
- Vardar Ovası
- Yanık Ömer
- Kırmızı Gülün Ali Var
- Alişimin Kaşları Kara
- Atladım Bahçene Girdim
- Dağlar Dağlar Viran Dağlar
- Köşküm Var Deryaya Karşı
- Pencere Açıldı Bilal Oğlan
- İzmir’in Kavakları
- Sobalarında Guru da Meşe Yanıyor Efem
- Manastır Türküsü
Atatürk’ün Sevdiği Türkülerin Sözleri
Güftesi ve bestesi Sadettin Kaynak’a ait olan bu eser Atatürk’ün en sevdiği türküler arasında yer almaktadır.
Yanık Ömer, her savaştan bir yara taşıyor;
Yanık Ömer, yiğit Ömer öğünmeden yaşıyor.
Kurtuluş savaşında yirmi sekiz yaşında,
Mangasının başında, taşıyor...
Yanık Ömer, yiğit Ömer siperleri aşıyor.
Savaş biter. Yanık Ömer köye döner;
Köylü bütün bayram eder.
Yanık Ömer kutlulanır;
Nişanlısı mutlulanır.
Yanık Ömer attan iner,
Pembegül'e bağlar kemer;
Köylülere gider haber
Düğüne, düğüne!...
Eline kına yakar, başına teller takar;
Belinde altın kemer, öyle alana çıkar.
Pembegül allanır, pullanır;
Yanık Ömer'in köyüne düğün alayı yollanır.
Uşşak makamı olan bu Rumeli türküsü, nim sofyan usulünde bestelenmiştir.
Alişim’in kaşları kare
Sen açtın sineme yare
Bulamadım derdime çare
Görmedim hiç ah civan Alişim’i Tuna boyunda
Evleri var hane hane
Benleri var tane tane
Saramadım kane kane
Görmedim hiç ah Alişim’i Tuna boyunda
Evleri var yol başında
Benleri var sol kaşında
Saramadım genç yaşında
Görmedim hiç ah Alişim’i Tuna boyunda