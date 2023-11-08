Atatürk'ün ağaç dalı kesmemek için 'yürüttüğü' köşk

"ATATÜRK'ÜN EN SEVDİĞİ VE EN ÖZEL EVİ"

Yürüyen Köşk'te 13 yıldır rehber olarak görev yapan Şule Önder, hikayesi ve içerisindeki özel eşyaları nedeniyle Atatürk'ün 'en sevdiği ve en özel evinin' burası olduğunu söyledi. Yapıya 'Yürüyen Köşk' adının verilmesine değinen Önder, buranın dönemin bütün yeniliklerinin uygulandığı modern bir ev olduğunu ifade etti.