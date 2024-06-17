Atatürk heykeline saldıran dayı yeğen tutuklandı!
Kayseri'de, Atatürk Anıtı'na balta ile zarar verdiği iddiasıyla gözaltına alınan 59 yaşındaki Yaşar Kılıçkaya ile yeğeni 31 yaşındaki Zeynep Abdullah, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, adliye önünde gazetecilerin "Pişman mısınız?" sorusuna "Değiliz" cevabını verdi. Yaşar Kılıçkaya ve Zeynep Abdullah tutuklanarak cezaevine gönderildi
Kayseri'de olay, dün saat 11.30 sıralarında Kocasinan ilçesi Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'nda meydana geldi.
2 ŞÜPHELİYE MÜDAHALE EDİLDİ
DHA'da yer alan habere göre Yaşar Kılıçkaya (59) ile yeğeni Zeynep Abdullah (31) ellerindeki balta ile Atatürk Anıtı'na vurmaya başladı. Meydanda görev yapan Büyükşehir Belediyesi zabıta ekiplerinin fark etmesiyle 2 şüpheliye müdahale edildi.
DAYI YEĞEN GÖZALTINA ALINDI
Ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışma sonucu Atatürk Anıtı'nda 13 balta darbesi tespit edilirken, dayı-yeğen oldukları belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.
"PİŞMAN DEĞİLİZ" DEDİLER
Yaşar Kılıçkaya ve yeğeni Zeynep Abdullah, emniyetteki işlemlerinin ardından Kayseri Devlet Hastanesi Adli Tabipliğinde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, adliye önünde gazetecilerin "Pişman mısınız?" sorusuna "Değiliz" cevabını verdi.
İKİSİ DE CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Yaşar Kılıçkaya ile yeğeni Zeynep Abdullah sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.