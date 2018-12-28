Yeni yılı farklı ülke ve şehirlerde karşılamak isteyen yolcular, sabahtan itibaren havalimanına gelmeye başladı.

Güvenlik kontrollerinden geçerek terminale giren yolcular, kontuarlarda bilet işlemlerini tamamladı.



PASAPORT KONTROLLERİNDE YOĞUNLUK

Yolcuların gelişlerinin öğleden itibaren daha da arttığı havalimanında, kontuarlarda ve pasaport kontrollerinde zaman zaman yoğunluk oluştu.

Havalimanı çalışanların yoğun çabasıyla terminallerdeki yolcu akışında ve seferlerde herhangi bir aksama yaşanmadı.