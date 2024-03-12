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        Haberler Gündem 3. Sayfa Atatürk'e saldırı: Manisa'da Atatürk büstüne baltalı saldırı! - Son dakika haberler

        Manisa'da Atatürk büstüne baltalı saldırı!

        Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde Cumhur Ö., elindeki baltayla Atatürk büstüne saldırdı. Gözaltına alınan Cumhur Ö., ifadesinin ardından serbest bırakıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.03.2024 - 14:58 Güncelleme: 12.03.2024 - 14:58
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        Manisa'da Atatürk büstüne baltalı saldırı!
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        Manisa'da olay, dün saat 20.30 sıralarında Şehzadeler ilçesine bağlı kırsal Sancaklıiğdecik Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Cumhur Ö., meydanda oturanlara, "Siz puta mı tapıyorsunuz?" diye bağırıp, elindeki baltayla mermer kaidedeki Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün büstüne saldırdı.

        DHA'da yer alan habere göre mahalleli araya girip, Cumhur Ö.'nün elinden baltayı aldı. Durum polise bildirildi. İhbarla gelen ekipler, Cumhur Ö.'yü gözaltına aldı. Cumhur Ö., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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        #Atatürk
        #Son dakika haberler
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