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        Haberler Gündem 3. Sayfa 6 yaşındaki Elif bakımsızlıktan ölmüştü! 3 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi - Gündem haberleri

        6 yaşındaki Elif bakımsızlıktan ölmüştü! 3 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

        Eskişehir'de kız çocuğunun bakımsızlıktan ölümüyle ilgili yargılama süreci devam ediyor. 3 sanık için ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2024 - 20:01 Güncelleme: 12.03.2024 - 20:14
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        6 yaşındaki Elif bakımsızlıktan ölmüştü! 3 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi
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        Eskişehir'de 6 yaşındaki Nur Elif T'nin ölümüyle ilgili tutuklu yargılanan babaannesi, halası ve amcası hakkında "canavarca hisle öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

        Fotoğraf: İHA

        Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Nur Elif T'nin babaannesi Cihangül K, amcası Sezer T. ve halası Deniz T, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

        BABASI VE ANNESİ DURUŞMA SALONUNDA YER ALDI

        Nur Elif T'nin babası Gökhan T. ve annesi Sibel T. ile tarafların avukatları duruşma salonunda yer aldı. Sibel T'nin babası Ali T, duruşmada SEGBİS üzerinden tanık olarak dinlendi.

        Fotoğraf: İHA

        Ali T, duruşmadaki beyanında, hala Deniz T'nin çocuklara iyi baktığını söyledi.

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        Çocukların daha önce Bursa'da kendisinde de kaldığını ifade eden Ali T, çocukları yanına almak için gittiğinde, onların kendisiyle gelmek istemediklerini aktardı.

        Sibel T. ise tanık babasının beyanlarına ilişkin aleyhte olan hususları kabul etmediğini belirterek, "Babama, çocuklarıma kötü baktıklarını söyledim. 3 çocuğumu da yanımda götürmesini istemiştim." dedi.

        Sanıklardan Deniz T, konuyla ilgili, "Amcam doğru söylüyor. Yeğenlerim amcamda da kaldı. Bende de kalmıştı." ifadelerini kullandı.

        Fotoğraf: İHA

        "CANAVARCA HİSLE ÖLDÜRME" SUÇUNDAN AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS İSTEMİ

        Sanık ve tanık beyanlarının ardından esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, Nur Elif T'nin ölümüne ilişkin, sanıklar Cihangül K, Deniz T. ve Sezer T. hakkında, "Canavarca hisle öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebinde bulundu.

        Ölen Nur Elif T'nin annesi Sibel ve babası Gökhan T, mütalaaya ilişkin adaletin yerini bulmasını istediklerini ifade etti. Duruşma 2 Nisan'a ertelendi.

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        İDDİANAMAEDEN

        Tepebaşı ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Uzunpınar Sokağı'nda iki ağabeyi ile yaşayan Nur Elif T. (6), 14 Aralık 2022'de rahatsızlanmasının ardından tedaviye alındığı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetmiş, bakımsız kaldığı iddia edilen kızın ölümüne ilişkin gözaltına alınan halası Deniz T, amcası Sezer T. ve babaannesi Cihangir K. tutuklanmıştı.

        Babası Gökhan T. ile annesi Sibel T. cezaevinde tutuklu bulunan Nur Elif T'nin ağabeyleri Y.T. (9) ve M.T. (12) ise Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce korumaya alınmıştı.

        Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca iddianamede yer verilen adli tıp raporunda, Nur Elif T'nin farklı tarihlerde fiziksel istismara maruz bırakıldığı ve ölümünün uzun süreli beslenme yetersizliğine bağlı gerçekleştiği belirtilmişti.

        Ayrıca iddianamede, maktul ve mağdurların insani şartlarda ve insani koşullarda yaşamadıkları, soğuk bir ortamda, eşyasız, çocukların fiziksel ve ruhsal gelişimine uygun olmayan koşullarda yaşadıkları, odadan ayrılmalarına engel olacak şekilde kapıya çan bağlamak suretiyle kapının açılmasından sanıkların haberdar oldukları, mağdur çocukların ve maktulün günlerce herhangi bir besin maddesi yemeden çatı arasında kaldıklarına yer verilmişti.

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        Elif Nur T'nin günlerce hatta haftalarca aç bırakılarak şüpheliler tarafından ölüme terk edildiği aktarılan iddianamede, mağdurların ise yine açlığa ve susuzluğa terk edildikleri buna rağmen sanıkların bu duruma aldırış etmeden yaşantılarına devam ettikleri, kendileri uygun ortamda ve yeterli beslenme imkanı bulmuşken maktul ve mağdurları bu imkanlardan bilerek mahrum ettikleri belirtilmişti.

        Sanıkların, "çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, korumaya alınan 2 kardeş için "çocuğa karşı eziyet" suçundan 16'şar yıla kadar hapsi isteniyor.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

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