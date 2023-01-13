Ataşehir'de feci kaza! Otomobil sürücüsü öldü

Kaza sonucu sürücü Şahin, hasar gören aracında sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen itfaiye ekiplerince otomobilden çıkartılan Şahin'in hayatını kaybettiği anlaşıldı.

Şahin'in cenazesi, ambulansla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Karayolunda bir süre aksayan trafik ise araçların çekilmesi sonrası normale döndü.