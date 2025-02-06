Ataşehir'de Arama Kurtarma Afet Köyü tanıtıldı

İstanbul'un Ataşehir Belediyesi tarafından "6 Şubat Depremlerini Anma ve Depreme Hazırlık" konulu program düzenlendi. "Unutmadık, Unutmayacağız" sloganıyla gerçekleştirilen etkinlik, Ataşehir Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nde gerçekleştirildi. Programda, belediyenin afetlere karşı aldığı önlemler ve müdahale stratejileri kamuoyuyla paylaşıldı.

Program depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşuyla başladı. Etkinliğe Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, akademisyenler, arama kurtarma ekip üyeleri ve belediye yetkilileri katıldı. Program kapsamında 6 Şubat belgesel gösterimi yapıldı.

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Etkinlikte İstanbul Teknik Üniversitesi’nden Prof. Dr. Himmet Karaman, Ataşehir’de yapılan çalışmalara ilişkin bir konuşma yaptı. Ataşehir Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (ATAK) Ekip Lideri Cemre Kaya da deprem döneminde yaşadıklarını paylaştı.

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Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel "Ülke olarak çok fazla acı biriktiriyoruz. Bu topraklar bu acıları yaşamayacak kadar güzel ve değerli. Bu topraklarda hala insanlık, dayanışma ve umut var. Deprem döneminde Adıyaman’da görevlendirildik. Yolda gördüğümüz enkazlardan yükselen feryatlar hepimizi depremin gerçekleriyle baş başa bıraktı. O anları tarif etmek imkansız. Allah bir daha böyle bir acı yaşatmasın" dedi.

"EN BÜYÜK TEHLİKE DEPREM GERÇEĞİNİ UNUTMAK"

Adıgüzel, depremin oluşturacağı yıkımları azaltmanın görevleri arasında olduğunu vurgulayarak, "En büyük tehlike deprem gerçeğini unutmak. Eğer biz 1999 depremini unutmasaydık, 6 Şubat depreminde bu kadar çok insanımızı kaybetmemiş olurduk. Türkiye’nin en büyük gerçeği deprem sorunu. Deprem gerçeği siyasi bir mesele olmaktan çıkarılıp bilimin ışığında en az riskli hale getirilmeli. Adaylık döneminde Ataşehir için deprem master planı hazırlama çalışmalarına başlamıştık. 1999 depreminin yıldönümünde üç mahallemize deprem konteynerlerini yerleştirdik. Dördüncü mahallemizde de konteynerlerimiz bugün konulacak" dedi.

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Adıgüzel, İlçede 150 toplanma alanı belirlendiğini ve 39 ilçe arasında arama kurtarma konusunda Ataşehir Belediyesi'nin en hassas çalışmaları yürüttüğünü ifade ederek Lojistik desteğin önemine değindi. Adıgüzel, "Hatay'da unutmayacağım acıları biriktirdim. Barınma ve lojistik anlamında Ataşehir’in kapasitesini artırdık. Yeni nesil çadır sistemi kazandırdık. Arama Kurtarma Afet Köyü projesi ile bir afet anında hızlıca kurulan merkezimiz, günlük 3 bin kişiye sıcak yemek verecek ve çok çeşitli hizmetleri sunacak. Bu sayede koordineli bir şekilde harekete geçme fırsatını bulacağız" diye konuştu.

ATAŞEHİR İÇİN DEPREM VE AFET RİSK ANALİZİ YAPILDI Programda konuşan İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Prof. Dr. Himmet Karaman, Ataşehir'de yürütülen afet risk analiz çalışmalarını anlattı. Deprem, sel, heyelan ve altyapı hasarları gibi tehlikeleri belirlediklerini söyleyen Karaman, farklı yazılımlar ve algoritmalar kullanarak deprem tehlike haritaları, sel yayılma haritaları ve heyelan hassasiyet haritaları oluşturduklarını belirtti. Bu haritalar kullanılarak binaların yıkılma olasılıkları, ulaşım yapılarının ve altyapı sistemlerinin hasar riskleri analiz edildi. Karaman, afet sonrası müdahale planlamasının da yapıldığını ifade ederek, toplanma alanlarına erişim yolları, tahliye güzergahları ve acil ulaşım rotalarının belirlendiğini söyledi. İstanbul genelinde yürütülen Risk Azaltma Planı kapsamında, AFAD ile koordineli bir şekilde riskleri en aza indirmeye yönelik çalışmaların sürdüğünü ifade etti. REKLAM Program kurulan Arama Kurtarma Afet Köyü'nün basına tanıtılmasıyla son erdi. "TÜM İHTİYAÇLARI KARŞILAMAK ÜZERE OLUŞTURULDU" Belediye tarafından yapılan açıklamada Arama Kurtarma Afet Köyü hakkında şu bilgilere yer verildi: "Ataşehir Belediyesi'nin afet durumunda tüm ihtiyaçları karşılamak üzere oluşturduğu Arama Kurtarma Afet Köyü, hızla kurularak hayat kurtarıcı bir yaşam merkezi işlevi görüyor. Merkez, vatandaşlara barınma, sağlık, iletişim ve lojistik destek gibi kritik hizmetleri sunarak temel ihtiyaçları karşılamayı hedefliyor. Köyün en büyük özelliği kısa zamanda kurulması ve kompakt işleve sahip olması. Afet Köyü, birbiri ile koordine olmuş kompakt çadırlar, konteynırlar acil durum araçları ve teknik araçlarsan oluşan dev bir filo görünümünde. Merkezde depremzedeler için geçici konaklama alanları, yönetim ve koordinasyon alanları bulunuyor. Uydu, telsiz ve diğer haberleşme sistemleriyle kesintisiz iletişim sağlanırken; ilk yardım kitleri, ilaç stoku ve dezenfeksiyon hizmetleriyle acil sağlık desteği sunuluyor. Ayrıca, yatak, battaniye, hijyen kitleri ve kıyafet depoları gibi ihtiyaçların karşılanması için gerekli düzenlemeler yapıldı. Günlük 3 bin kişilik sıcak yemek kapasitesine sahip yemekhane hizmetiyle de, kriz anında beslenme desteği sağlanıyor. Ataşehir Belediyesi’nin oluşturduğu kapsamlı merkezi, deprem anında koordineli müdahale imkanı sunarak, afet yönetiminde önemli bir adım olarak öne çıkıyor."