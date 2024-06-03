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        Haberler Gündem Güncel Ataşahir'de 6 araç birbirine girdi | Son dakika haberleri

        Ataşahir'de 6 araç birbirine girdi

        İstanbul Ataşehir'de zincirleme trafik kazası meydana geldi. 6 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı. Aynı yerde defalarca kez kaza meydana geldiğini söyleyen mahalle sakinleri, yetkililerden hız düşürücü set veya trafik ışıkları konulmasını istedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2024 - 16:00 Güncelleme: 03.06.2024 - 16:02
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          Ataşehir'in İnönü Mahallesi'nde araç bakım servisinden test için çıkartılan bir otomobil, Kartal Caddesi'nde ilerlerken ara sokaktan çıkan otomobile çarptı.

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          Çarpmanın ardından savrulan otomobil, park halindeki başka bir otomobile daha çarptı.

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          Park halindeki otomobilin de diğer araçlara çarptığı kazada, 6 otomobil hasar gördü.

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          Kazada ara sokaktan çıkan aracın sürücüsü ise yaralandı.

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          Yaralı sürücü hastaneye kaldırılırken, kazaya karışan araçlar olay yerinden kaldırıldıktan sonra cadde trafiğe açıldı.

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          "AYNI YERDE DEFALARCA KAZA OLDU"

          Eren Doğan isimli bir vatandaş, "Bu burada yaşanan sanırım yüzüncü kaza. Her zaman olduğu gibi araçlardan biri hızlı gelmiş ve diğer araçlara çarpmış. Bütün esnaf bu durumdan rahatsız. Herkesi aradık söyledik ama kimse yardımcı olmadı. Sanırım burada birinin ölmesi gerekiyor. Burada yaşanan kazada esnafların da 2 tane sıfır arabası zarar gördü. Buradaki tabela artık bir çözüm değil buraya bir set ya da bir ışık lazım"dedi.

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