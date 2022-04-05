ATAK helikopterlerinde yeni gelişme

Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Savunma sanayiimizin gurur günlerinden biri daha. ATAK helikopterlerimizi yurt dışında ilk kez Filipinler’e teslim ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

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