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        Haberler Magazin Ata Demirer nasıl zayıfladı? İki buçuk yılda 30 kilo verdi - Magazin haberleri

        Ata Demirer 30 kilo verdi 

        Şekerli ve karbonhidratlı ürünleri tüketmekten vazgeçen Ata Demirer, iki buçuk yılda 30 kilo verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.02.2024 - 14:02 Güncelleme: 02.02.2024 - 14:02
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          Fazla kilolarından kurtulmak ve daha fit bir görünüm kazanmak için harekete geçen ünlü isimlerden biri de Ata Demirer.

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          Ata Demirer, son dönemde verdiği kilolarla gündemde. 51 yaşındaki Demirer, iki buçuk yılda 30 kilo verdi.

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          ATA DEMİRER NASIL ZAYIFLADI?

          Bu süreçte beslenme rutinin yeniden değiştiren Ata Demirer, şekerli ve karbonhidratlı ürünleri hayatından çıkardı.

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          Ağırlıklı olarak et ve balık tüketen Ata Demirer ayrıca her gün düzenli olarak yürüyüş yapıyor.

          Fotoğraflar: Instagram, HT magazin, DHA

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