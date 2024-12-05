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        Haberler Magazin Ata Demirer'den yılın son iki gösterisi

        Ata Demirer'den yılın son iki gösterisi

        Kapalı gişe gösterileriyle bir yıl geçiren Ata Demirer, BKM Organizasyonu ile 12 - 13 Aralık'ta iki gece üst üste Bostancı Gösteri Merkezi'nde sahneye çıkacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.12.2024 - 11:26 Güncelleme: 05.12.2024 - 11:26
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        Yılın son iki gösterisi
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        Gazino konseptini komediyle birleştirip, bir komedi gazinosu formatı yaratan mizahın yıldız ismi Ata Demirer, kapalı gişe sahnelenen, 'Ata Demirer Gazinosu' ile yılın son iki gösterisi için Bostancı Gösteri Merkezi’nde olacak.

        Geçtiğimiz sezon boyunca kapalı gişe sahnelenen ve ardından tüm yaz boyunca Açıkhava sahnelerini tıklım tıklım dolduran Ata Demirer, Türk sanat müziğinden operaya, türkülerden pop müziğine, tavernadan arabeske kadar geniş bir repertuvar ve kahkaha dolu stand-up gösterisi 'Ata Demirer Gazinosu ile 2025’te de çok konuşulacak! Demirer, 12 Şubat’ta Congresium Ankara’da unutulmaz bir gece yaşatacak.

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        Yeni seyircileri ve 'Ata Demirer Gazinosu' bağımlıları için hazırladığı yeni şarkılar, yeni şakalar ve unutulmayan klasikleri ile Ata Demirer’e sahnede yine usta müzisyen Taşkın Sabah yönetimindeki orkestra eşlik edecek.

        Sahnelenmeye başladığı günden bugüne kapalı gişe sergilenen Ata Demirer Gazinosu; 12 - 13 Aralık’ta Bostancı Gösteri şakalarıyla seyirciye kahkahalar attıracak, bir yandan da özenle seçilmiş repertuvarıyla müzik şöleni yaşatacak.

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        #Ata Demirer

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