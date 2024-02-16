Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem ATA AÖF sınav giriş belgesi sorgulama: ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman, saat kaçta başlayacak?

        ATA AÖF sınav giriş belgesi sorgulama: ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman, saat kaçta?

        Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (ATA AÖF) güz dönemi bütünleme sınavları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Sınav öncesinde, ATA AÖF sınav giriş belgesi 'obs.atauni.edu.tr' üzerinden erişime sunuldu. Üç oturumdan oluşacak ATA AÖF bütünleme sınavı bu hafta sonu gerçekleşecek. İşte ATA AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.02.2024 - 23:43 Güncelleme: 16.02.2024 - 23:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          ATA AÖF bütünlemeleri için sınav giriş belgesini yayımlandı. Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (ATA AÖF) güz dönemi bütünleme sınavları üç oturum şeklinde uygulanacak. Peki, "ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman, saat kaçta başlayacak? " İşte ATA AÖF bütünleme sınavı tarihleri...

        • 2

          ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI MI?

          ATA AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı 2024, erişime açıldı.

          ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI

        • 3

          ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

          ATA AÖF sınav giriş belgeleri, "https://obs.atauni.edu.tr/" adresi üzerinden sorgulanabilecek. ATA AÖF sistemine kayıtlı olan öğrenciler, T.C kimlik numarası ve şifre bilgileriyle sınav giriş belgelerini görüntüleyip çıktı olarak alabilecek.

        • 4

          ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVLARI NE ZAMAN?

          I.Oturum 17 Şubat 2024 Saat: 09.30

          II.Oturum 17 Şubat 2024 Saat: 14.00

          III.Oturum 18 Şubat 2024 Saat: 15.00

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Trump'a dev para cezası
        Trump'a dev para cezası
        Texas valisi sınır kentine 'askeri üs' kuruyor
        Texas valisi sınır kentine 'askeri üs' kuruyor
        Marmara'da batan gemiden son görüntüler yayınlandı
        Marmara'da batan gemiden son görüntüler yayınlandı
        TFF açıkladı: VAR kayıtları yayınlanacak
        TFF açıkladı: VAR kayıtları yayınlanacak
        8. Yargı Paketi Meclis'te
        8. Yargı Paketi Meclis'te
        UEFA duyurdu: Fenerbahçe ilk 20 takım arasında
        UEFA duyurdu: Fenerbahçe ilk 20 takım arasında
        Navalny'nin cezaevinde ölümüne dünyadan tepkiler
        Navalny'nin cezaevinde ölümüne dünyadan tepkiler
        Süper Kahraman’ın kalkan enflasyonu
        Süper Kahraman’ın kalkan enflasyonu
        Türkiye’nin yüzde 52.7’si mutlu
        Türkiye’nin yüzde 52.7’si mutlu
        Cezaevindeki Rus muhalif Navalny öldü
        Cezaevindeki Rus muhalif Navalny öldü
        Zamlı bayram ikramiyesi kimlere ödenecek?
        Zamlı bayram ikramiyesi kimlere ödenecek?
        Konut dolara yetişemiyor!
        Konut dolara yetişemiyor!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İstanbul'da 3 yıl sonra konut fiyatları düştü
        İstanbul'da 3 yıl sonra konut fiyatları düştü
        Habertürk Anasayfa