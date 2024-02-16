ATA AÖF sınav giriş belgesi sorgulama: ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman, saat kaçta?
Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (ATA AÖF) güz dönemi bütünleme sınavları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Sınav öncesinde, ATA AÖF sınav giriş belgesi 'obs.atauni.edu.tr' üzerinden erişime sunuldu. Üç oturumdan oluşacak ATA AÖF bütünleme sınavı bu hafta sonu gerçekleşecek. İşte ATA AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı...
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ATA AÖF bütünlemeleri için sınav giriş belgesini yayımlandı. Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (ATA AÖF) güz dönemi bütünleme sınavları üç oturum şeklinde uygulanacak. Peki, "ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman, saat kaçta başlayacak? " İşte ATA AÖF bütünleme sınavı tarihleri...
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ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI MI?
ATA AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı 2024, erişime açıldı.
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ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
ATA AÖF sınav giriş belgeleri, "https://obs.atauni.edu.tr/" adresi üzerinden sorgulanabilecek. ATA AÖF sistemine kayıtlı olan öğrenciler, T.C kimlik numarası ve şifre bilgileriyle sınav giriş belgelerini görüntüleyip çıktı olarak alabilecek.
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ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVLARI NE ZAMAN?
I.Oturum 17 Şubat 2024 Saat: 09.30
II.Oturum 17 Şubat 2024 Saat: 14.00
III.Oturum 18 Şubat 2024 Saat: 15.00