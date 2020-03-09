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2020 piyasalar açısından kaos içinde geçmeye devam ediyor. Asya borsalarına koronavirüsün ardından 'petrol' darbesi vuruldu.

Petrol fiyatının petrol üreticisi ülkeler arasındaki anlaşmazlığın etkisiyle yüzde 30 düşmesiyle küresel piyasalarda panik havası oluştu.

Tokyo Borsası'nda Nikkei 225 endeksi kapanışa yakın yüzde 5.4 düştü. Şanghay Borsası'nda Birleşik Endeks yüzde 2.4 düşerken, Hong Kong Borsası'ndaki kayıp yüzde 3.6'yı buldu. Hindistan'da da Mumbai Sensex Endeksi yüze 4.4 geriledi.

EN SERT AVUSTRALYA'YI VURDU

En sert düşüş ise en erken açılan Avustralya piyasalarında yaşandı. ASX endeksi günü yüzde 6.57 düşüşle tamamladı. Singapur Borsası'ndaki düşüş de yüzde 5'i aştı.

Aslında burada adı geçen ülkelerin çoğu petrol ithalatçısı. Yani petrol fiyatındaki düşüş normalde ekonomileri için iyi sayılabilir. Ancak petrol fiyatlarındaki bu ani düşüş hem üretici ülkelerin hem de petrol şirketlerinin zorluk çekmesi anlamına geliyor.

ÇİN'İN İHRACATI YÜZDE 17 DÜŞTÜ

Bu da halihazırda koronavirüs salgını sebebiyle oluşan belirsizliğin üzerine tuz biber ekliyor.

Bunun yanında hafta sonu Çin ocak-şubat aylarında ihracatının bir önceki yıla oranla yüzde 17 düştüğünü açıkladı. Bu da koronavirüs salgınına yönelik endişelerin artmasına yol açarak borsalardaki düşüşü destekledi.

BORSA İSTANBUL DA DÜŞÜŞLE AÇILDI

Asya piyaslarındaki bu kaos Borsa İstanbul'a da sıçradı. BIST 100 endeksi açılışta yüzde 2.79 düştü. TÜPRAŞ hissesindeki kayıp petrol fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle yüzde 5'i aştı.

ARAMCO YÜZDE 10 ÇAKILDI

Suudia Arabistan'da Tadawul endeksi güne yüzde 9.3 kayıpla başladı. Dünyanın en büyük petrol şirketi Saudi Aramco'nun hisselerindeki düşüş yüzde 10'u buldu ve hisseler işleme kapatıldı.