Aşure doğduğu topraklarda damaklarda iz bıraktı

REKLAM advertisement1

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde Doğubayazıt Kaymakamlığı, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı aynı zamanda Doğubayazıt Ticaret ve Sanayi Odası iş birliğiyle Nuh’un Gemisi'nin izi olduğu kabul edilen alanda yüzlerce kişiye aşure ikram edildi.

Program, Doğubayazıt ilçesine bağlı Telçeker köyünde hem Muharrem ayı dolayısıyla Kerbela şehitlerini anmak, hem de Nuh Tufanı’nın ardından geminin karaya oturmasıyla kalan son yiyeceklerin karıştırılmasıyla ortaya çıkan aşureyi dünyaya tanıtmak amacıyla düzenlendi.

Düzenlenen programda, Ağrı merkez ve ilçelerinden gelen vatandaşların yanı sıra onlarca yerli ve yabancı turist, Nuh’un Gemisi’nin iziyle Ağrı Dağı manzarası eşliğinde dağıtılan aşureyi tattı.

REKLAM

Aşure dağıtımı öncesi gerçekleştirdikleri etkinliğe ilişkin konuşan Doğubayazıt Kaymakamı Murat Ekinci, Nuh'un Gemisi’nin izinin nerede olduğu konusunda, Ağrı ile Şırnak arasında tatlı bir rekabet olduğunu ifade ederek, amaçlarının kentin tanıtımını yapmak ve turizm faaliyetlerini canlandırmak olduğunu söyledi.

"GEMİ CUDİ'DEN KALKTI, AĞRI'YA İNDİ"

Ağrı ile Şırnak arasında yaşanan tatlı rekabetin ortaya yeni şeyler koymak adına olumlu olduğunu ifade eden Ekinci, "Her yıl Muharrem ayının 10. günü Aşure Günü olarak kutlanmaktadır. Ayrıca rivayete göre aşurenin kökeni Hz. Nuh peygambere dayanmaktadır.

Biz de bugün Hz. Nuh’un Gemisi’nin siluetinin bulunduğu bu özel noktada hem ilçemizdeki turizmi geliştirmek hem de bölgede bir farkındalık oluşturmak için bir araya geldik. Çok güzel bir etkinlik olduğunu düşünüyorum. Geminin Şırnak’ta mı, yoksa Ağrı’da mı olduğuyla ilgili tatlı bir rekabet var.

Bu tatlı rekabetin olması güzel bir şey. Çünkü rekabet olduğu için ortaya güzel şeyler koymaya çalışıyor ve çabalıyoruz. Bundan sonra da ben Şırnaklı kardeşlerimi de kırmamak adına ‘Gemi, Cudi’den kalktı artık Ağrı’ya indi’ şeklinde ifade etsem her iki ilimizi de kırmamış olurum diye düşünüyorum" dedi.

REKLAM

"AŞUREYİ DOĞDUĞU TOPRAKLARDA MARKALAŞTIRMAK İÇİN ÇABA SARF EDECEĞİZ"

İl Kültür ve Turizm Müdürü Erkan Kösedağ da Ağrı Dağı, Nuh’un Gemisi ve Doğubayazıt’ın aynı anda akıllarda yer edinmesini istediklerini ifade ederek “Bilindiği gibi aşure, Nuh Tufanı’ndan sonra ortaya çıkmış bir yiyecek. Bizim buradaki ana temamız, aşureyi, Ağrı’yı, Doğubayazıt’ı ve Nuh Tufanı’nı bir araya getirebilmek.

Biz aşure denildiğinde akıllara Doğubayazıt ve Nuh’un Gemisi; Nuh’un Gemisi denildiğinde ise Doğubayazıt gelmesini istiyoruz. Bununla ilgili bugün Doğubayazıt Ticaret ve Sanayi Odamızla birlikte bir aşure ikramında bulunduk. Programımıza da Aşure-i Nuh ismini verdik. Bundan sonraki amacımız, coğrafi işaretini alarak aşureyi, markalaştırmaktır” şeklinde konuştu.

"BU DÜNYA ÇAPINDA BİR OLAY"

Etkinliğe ilişkin konuşan Doğubayazıt Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cemal Can ise gerçekleştirdikleri programdan sonra her yıl Nuh’un Gemisi’nin izinin olduğu Telçeker köyünde geleneksel olarak aşure dağıtacaklarını ve aşurenin, Ağrı’ya ait bir marka olması için çalışma yapacaklarını ifade etti.

Türkiye'de ilk olarak 1984 yılında Telçeker köyünde ekibiyle araştırma yapan Doç. Dr. Salih Bayraktutan, bölgede bulunan kütlenin, net bir gemi oluğunu kaydederek, "Güzel bir program. Nuh’un Gemisi'yle ilgisi olduğu için bu bölgenin kültüründe bu var. Çok güzel bir etkinlik. Bunu Doğubayazıt, Ağrı ve Kültür Bakanlığı sahip çıkarsa çok müthiş bir turist gelir. Sadece aşure üzerinden değil, Nuh’un Gemisi’nden dolayı dünyanın her tarafından insanlar gelir buraya. Çünkü bu dünya çapında bir olay” ifadelerini kullandı.

Öte yandan bölgeye Polonya ve Hong Kong’dan gelen turistler de hem aşure yedi hem de Nuh’un Gemisi’nin izini gezdi.

Turist kafilesine rehberlik eden Mustafa Ersin "Etkinlikten dolayı herkes çok memnun oldu. Teşekkür ettiler. Aşureyi de çok beğendiklerini söylediler. Organizasyonun tamamına hayran kaldılar. Dünyanın her tarafından birçok insan, Nuh’un Gemisi’nin burada olduğuna inanıyor. Bugün buraya gelen grubumuz da buna inanıyor. İnanmasalardı buraya gelmezlerdi" diye konuştu.