ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) astronotu Shane Kimbrough ve Avrupa Uzay Ajansı astronotu Thomas Pesquet, çarşamba günü yaşanan teknik problemler nedeniyle ertelenen güneş panellerinin kurulumuna devam etmek için uzay yürüyüşüne başladı.

Uzay yürüyüşünün 6,5 saat sürmesi bekleniyor. Yeni paneller, uzay istasyonunun güç ihtiyacını karşılamaya yardımcı olacak.

Öte yandan nefes kesen uzay yürüyüşünden ilk fotoğraf karesi Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) tarafından paylaşıldı.

İşte heyecan dolu anlara ait NASA tarafından yayınlanan fotoğraf...