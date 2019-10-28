Astım hastalığı nasıl teşhis edilir? Astım tanısı için hangi testler yapılır?

28 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Astım hastalarında hastalığın seyri için, hastadaki astım geçmişi önemlidir. Genel astım belirtileri ortak olsa da bazı değişiklikler gösterebildiği için, hekim hastalığın geçmişini iyi bilmesi ve ona göre tedavi uygulaması gerekmektedir.
Astımda en belirgin bulgu, geceden sabaha şiddetlenen öksürüktür. Bu hastalık, alerjik durumlarda, üst solunum yolu enfeksiyonlarında, grip, nezle gibi hastalıklarda hastanın atak geçirmesine neden olmaktadır. Bazı hastalarda hem alerji, hem de astım aynı anda görülebilmektedir.
Bu bulgular kendiliğinden ya da, tedavi azalır ya da kaybolur. Ayrıca, özellikle alerjik astımlı hastalarda belirtilerin mevsimsel değişmeler göstermesi, ailede astım veya atopi öyküsünün olması tanıda yardımcı olur. Astım ile uyumlu bulguları olan erişkin hastalarda; astım ile birlikte rinit, nazal polip öyküsü olması da astım tanısı için önemli ipuçlarıdır.
Ataklar dışında hastalarda fizik muayene bulguları genellikle normaldir. Solunum fonksiyon testleri tanıda yardımcı olur. Bronşial astımın tanısında daha objektif sonuçlar vermesi nedeniyle solunum fonksiyon testleri önemlidir.
Diğer laboratuvar incelemelerinden bazıları;
Akciğer grafisi: Genellikle normaldir. Astım atağının akciğer zarları arasına hava dolması yani pnömotoraks gibi durumlar ile ayırıcı tanısı açısından yaralıdır.
Alerjik deri testleri: Kişinin duyarlı olduğu alerjinin saptanması, bu alerjinin uzaklaştırılması açısından önemlidir.
Özet olarak; bronşial astım tanısı hastanın öyküsü ve klinik bulguları ile konur. Solunum fonksiyon testleri ve alerji düşünülüyorsa alerjik deri testleri tanıda yardımcı olur. Diğer laboratuvar incelemelerinin ise tanıda önemli rolleri yoktur.
Tanısal testlerin pozitif olması tanıyı destekler, ancak negatif olması tanıyı dışlamaz.
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