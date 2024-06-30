Aslıhan Malbora'dan kitap, deniz ve güneş
Aslıhan Malbora, Bodum'da tatil yaptığı otelin plajında gün boyu kitap, deniz ve güneşin tadını çıkardı
Giriş: 30.06.2024 - 09:54 Güncelleme: 30.06.2024 - 10:07
Habertürk'ten Eren Güler'in haberine göre; Aslıhan Malbora, Bodrum Güvercinlik’te tatil yaptığı otelin plajında görüntülendi.
Uzun süre kitap okuyan oyuncu, deniz ve güneşin tadını çıkardı.
Fiziğiyle dikkat çeken Aslıhan Malbora, meraklı bakışların odak noktası oldu. Malbora, plajda uzun süre telefon görüşmeleri yaptı.
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