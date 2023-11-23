Aslıhan Doğan Turan: O konulara hiç girmeyelim

"KONU YARGIDA"

Aslıhan Doğan Turan, eşi Arda Turan'ın eski banka müdürü Seçil Erzan tarafından dolandırılmasıyla ilgili sorulara "Lütfen... Ben. o konulara hiç girmeyeyim. Zaten Arda gerekli açıklamayı yaptı. Benden de bir kaç yer röportaj istedi ancak geri çevirdim. Konu yargıda, benim konuşmam hiç doğru olmaz. Bana bunları sormayın olur mu? Şu an bir yere yetişmeye çalışıyorum, çok teşekkürler" şeklinde cevap verdi.