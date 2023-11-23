Aslıhan Doğan Turan: O konulara hiç girmeyelim
Aslıhan Doğan Turan, Bebek'te objektiflere yansıdı. Turan, eşi Arda Turan'ın eski banka müdürü Seçil Erzan tarafından 13 milyon 900 bin dolar dolandırılmasıyla ilgili sorulara "Lütfen ben o konulara hiç girmeyeyim. Benim konuşmam hiç doğru olmaz" sözleriyle karşılık verdi
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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan, Bebek'te görüntülendi.
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"KONU YARGIDA"
Aslıhan Doğan Turan, eşi Arda Turan'ın eski banka müdürü Seçil Erzan tarafından dolandırılmasıyla ilgili sorulara "Lütfen... Ben. o konulara hiç girmeyeyim. Zaten Arda gerekli açıklamayı yaptı. Benden de bir kaç yer röportaj istedi ancak geri çevirdim. Konu yargıda, benim konuşmam hiç doğru olmaz. Bana bunları sormayın olur mu? Şu an bir yere yetişmeye çalışıyorum, çok teşekkürler" şeklinde cevap verdi.
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NE OLMUŞTU?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na 8 ay önce Av. Dr. Hediye Ergin ile Avukat Ümit Karadağ tarafından iki şikâyet başvurusuyla soruşturma başlatıldı. Bu şikâyetler üzerine başlanan, soruşturma, Habertürk tarafından gündeme getirildi. Başlatılan soruşturma kapsamında Seçil Erzan'ın; Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera ve Selçuk İnan gibi birçok ünlü ismin de bulunduğu 18 kişiyi dolandırdığı ortaya çıktı.
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