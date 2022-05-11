"Çok acelem var!"

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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Futbolcu Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan, önceki gün Bebek'te görüntülendi. Aracından koştur koştur inen Turan, bir pastaneye girdi.

Çıkışta koşar adımlarla otomobiline yönelen Aslıhan Doğan Turan, gazetecileri karşısında görünce şaşırdı.

"ÇOK ACELEM VAR"

Sosyetik isim, basın mensuplarının sorularına, "Daha sonra... Çok ama çok acelem var." demekle yetinerek, hızla oradan uzaklaştı.