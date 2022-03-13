"Arda'yla 10 yıl arkadaş kaldık"

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Galatasaray'da forma giyen futbolcu Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan, merak edilen evlerinin kapısını Show TV'de Ömür Sabuncuoğlu'na açtı.

Evliliğinin bilinmeyenlerine dair samimi açıklamalarda bulunan Turan, eşinin kendisinden daha romantik olduğunu söyledi. Aslıhan Doğan Turan, "Bir keresinde sevgili bile değilken kimsenin benimle gelmediği bir yere İspanya'dan gelmişti ve beni yalnız bırakmamıştı." ifadelerini kullandı.

SİYAH TUVALET KAĞIDININ FİYATI NE?

Turan, evinde bir dönem çok konuşulan 6 tanesinin 400 TL olduğu ileri sürülen siyah tuvalet kağıtlarıyla ilgili de "İddia edildiği gibi astronomik fiyatlara almadım. Yurt dışından aldığım bir üründü. Şimdi kur farkıyla fiyatı katlanmış olabilir. Biterse yeniden alır mıyım bilmiyorum, korkuyorum almaya." dedi.

"İLİŞKİMİZ 2015 YILINDA BAŞLADI"

Ünlü futbolcu ile evlilikleri hakkında da konuşan Aslıhan Doğan Turan, "Arda'yla tanışıklığımız 2005 yılına dayanıyor. O zamanlar arkadaştık, 10 yıl boyunca iyi arkadaş kaldık. İlişkimiz 2015 yılında başladı. Flörtlerde ayrılıp barışmalar oldu ama 2018'de evlendik. Arkadaşlığımız aşka dönüşmesinde beraber kaliteli vakit geçirdiğimizin farkına varmasının önemi büyüktü." ifadelerini kullandı.

"BİZİM EVLİLİĞİMİZ AŞKIMIZI BÜYÜTTÜ"

Ayrıca evliliklerinin aşklarını öldürmediğini söyleyen Turan, "Bizim evliliğimiz aşkımızı büyüttü. Tutku da var, kavgalar da oluyor. Bunların aşkları dinamik tuttuğunu düşünüyorum." şeklinde konuştu.

"BENİM KÖTÜ HUYUM ARDA'DAN FAZLA"

Ömür Sabuncuoğlu'nun sorusu üzerine Arda Turan'ın sevmediği yönlerini açıklayan Aslıhan Doğan Turan, "Sevmediğim yönü çok yok. Biraz dediğim dediktir. Benim kötü huyum Arda'dan fazla. Ben çok rahat bir insanım ve bu rahatlığım biraz vurdumduymazlığa gidebiliyor." dedi.

"ÜÇÜNCÜ ÇOCUĞU İSTİYORUZ"

Hamza Arda ve Asil Aslan adında iki oğlu bulunan Turan, üçüncü kez anne olmayı istediğini de dile getirdi:

Kısmet olursa ikimizin de istediği bir şey… Arayı açmadan üçüncü çocuğu doğurmak isterim. İki oğlum var ve üçüncüsü kız olursa çok mutlu olurum. Kızım olursa adının Farah Aslıhan olmasını istiyorum.