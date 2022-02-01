"BABA OLDUKTAN SONRA DAHA SAKİNİM"

Arda Turan, kendisini tek kelimeyle "adaletli" olarak nitelendirmişti.

Baba olduktan sonraki değişimi hakkında konuşan ünlü isim, "Daha sakin ve daha uysalım. Daha alttan alan ve kavgacı olmayan biri... Çok kabul etmediğim bir şey ama baba olduktan sonra 'Aman, bunu da ben mi düzelteceğim?' diyorsun. Gençken 'Her haksızlığa karşı geleyim' halindeydim. Türk toplumunu ne olursa olsun çok seviyorum ama bizim toplumumuza bir şey anlatmak çok zor. Sen bile bazen 'Nasıl yanlış anlaşılıyorsun?' diyorsun. Bir şeyi düzeltmeye, anlatmaya uğraşmıyorum" ifadelerini kullanmıştı.