Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Aslıhan Doğan Turan'dan 'üçüncü çocuk' sinyali

Asil Aslan ve Hamza Arda adında oğulları olan Aslıhan Doğan Turan, yeniden anne olmayı düşündüğünü açıkladı. Turan, eşi Arda Turan ile birlikte bu kez kız bebek istediklerini ifade etti

01.02.2022 - 14:27 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • Aslıhan Doğan Turan ile futbolcu Arda Turan'ın yedi yıllık arkadaşlığı 2015'te aşka dönüşmüştü. 2019'da nikah masasına oturan çift, aynı yıl oğulları Hamza Arda'yı kucaklarına almıştı. İkilinin ikinci çocukları Asil Aslan ise geçtiğimiz sene dünyaya gelmişti.

  • "YENİDEN ÇOCUK SAHİBİ OLMAK İSTİYORUM"

    Mutlu evlilikleri süren çiftten Doğan, YouTube'da yayınlanan "Bize Kaldı" adlı programa konuk oldu. Samimi açıklamalarda bulunan Aslıhan Doğan Turan, yeniden çocuk sahibi olmak istediğini dile getirdi.

  • "KIZ ÇOCUK İSTİYORUZ"

    İki oğlu olan Turan, konuyla alakalı, "Kız istiyoruz. Sadece benim istememle olmuyor tabi, Arda da istiyor." şeklinde konuştu.

  • "BENİM ARKAMDAN YEMEK YEDİRİYORLAR"

    Çocuklarını her şeyin üstünde tuttuğunu vurgulayan Aslıhan Doğan Turan, annesi ve kayınvalidesinin de torunları için delirdiğini anlattı.

     

    Ünlü isim, "Benim arkamdan yediriyorlar. Cumartesileri bizim Bayrampaşa günlerimiz. Kayınvalidemlere gidiyoruz yemek yemek için. Eski jenerasyon çocukları patlayana kadar yedirmek istiyor." dedi.

  • "İNSANLAR EN UFAK OLAYDA HEMEN BOŞANIYOR"

    Öte yandan futbolcu, daha önce eşinin YouTube kanalına konuk olmuştu. Turan ile sohbetini gerçekleştiren sosyetik güzel, "Günümüzde evlilikler zor. İnsanlar en ufak olayda hemen boşanıyorlar. Biz de arada bir tartışıyoruz. Bence bu küçük kavgalar, ilişkiyi dinamik tutuyor." ifadelerini kullanmıştı.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.