"SEVEN ADAMA ÖZEL GÜN MÜ OLURMUŞ!"

"BİZ BÖYLE SIKINTILI DÖNEMLER İÇİN VARIZ"

Takım olarak lig sıralamasında zor günler geçiren Arda Turan, "Arada böyle sezonlar olur. Biz böyle sıkıntılı dönemler için varız, toparlarız. Zor günler olduğu için elimizden ne gelirse yapmaya çalışıyoruz. Uzun bir sakatlık dönemi geçirdim. Hele ki 35 yaşında böyle geriye dönebilmek... Türkiye şartları da malum..." şeklinde konuştu.

36 yaşında takıma geri dönen Gomis'in ilk maç performansı sorulunca Turan, "Çok iyi performans sergiledi. Kişilerin fiziksel özellikleri değişebilir. Daha da iyi olacaktır." dedi.