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Arda Turan: Seven adama özel gün mü olurmuş!

2 gün önce Etiler'de görüntülenen Arda Turan'a, "14 Şubat Sevgililer Günü" hatırlatıldı. Aslıhan Doğan Turan ile mutlu evliliğini sürdüren futbolcu, "Özel günlük bir şey yok. Seven adama özel gün mü olurmuş! Sürpriz falan hazırlamadım" dedi

16.02.2022 - 08:14 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Galatasaray'ın kaptanı Arda Turan, 2 gün önce Etiler'deki bir mekandan çıkarken objektiflere takıldı. Yakın bir arkadaşıyla görüşen Turan, aracına binmeden önce gazetecilerle sohbet etti.

  • "SEVEN ADAMA ÖZEL GÜN MÜ OLURMUŞ!"

    "14 Şubat Sevgililer Günü"nün hatırlatılmasının üzerine özel günleri sevmediğini belirten Arda Turan, "Özel günlük bir şey yok. Seven adama özel gün mü olurmuş! Sürpriz falan hazırlamadım. Yeterince zaten her zaman sevdiklerim için bir şeyler yaparım. O yüzden özel günle alakalı bir şeyleri sevmiyorum." dedi.

  • "BİZ BÖYLE SIKINTILI DÖNEMLER İÇİN VARIZ"

    Takım olarak lig sıralamasında zor günler geçiren Arda Turan, "Arada böyle sezonlar olur. Biz böyle sıkıntılı dönemler için varız, toparlarız. Zor günler olduğu için elimizden ne gelirse yapmaya çalışıyoruz. Uzun bir sakatlık dönemi geçirdim. Hele ki 35 yaşında böyle geriye dönebilmek... Türkiye şartları da malum..." şeklinde konuştu.

    36 yaşında takıma geri dönen Gomis'in ilk maç performansı sorulunca Turan, "Çok iyi performans sergiledi. Kişilerin fiziksel özellikleri değişebilir. Daha da iyi olacaktır." dedi.

  • "DOĞRU KARAR VERMEK LAZIM"

    Arda Turan, muhabirlerin, "Futbol kariyerinizi ne zaman sonlandırmayı planlıyorsunuz?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

    Böyle bir karar verilecekse oturur kendi ailemle, Fatih Hoca ile, kulüple danışıp, öyle karar vermek lazım. Bunlar önemli kararlar. Dışarıdaki dedikoduyla verilecek kararlar değil. Benim çok özel ve güzel bir kariyerim var. O yüzden bunu korumak anlamında da doğru kararı vermek lazım.

  • ARKADAŞLIK AŞKA DÖNÜŞTÜ

    Öte yandan Aslıhan Doğan Turan ile futbolcu Arda Turan'ın yedi yıllık arkadaşlığı 2015'te aşka dönüşmüştü. 2019'da nikah masasına oturan çift, aynı yıl oğulları Hamza Arda'yı kucaklarına almıştı. İkilinin ikinci çocukları Asil Aslan ise geçtiğimiz sene dünyaya gelmişti.

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