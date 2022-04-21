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Hülya Darcan'dan Tanju Korel paylaşımı - Magazin haberleri

Hülya Darcan'dan duygulandıran mesaj: 48. yıl... Tek baktığım göz, tek tuttuğum el!

Ünlü oyuncu Hülya Darcan, evlilik yıl dönümünü 2005 yılında kaybettiği eşi Tanju Korel ile fotoğrafını paylaşarak kutladı. Duygusal bir yazı kaleme alan Darcan, "48. yıl... Tek baktığım göz, tek tuttuğum el!" ifadelerini kullandı

21.04.2022 - 10:34 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Hülya Darcan, kendisi gibi oyuncu olan Tanju Korel ile 1974 yılında nikah masasına oturmuştu. Ünlü çiftin bu evlilikten Zeynep ve Bergüzar adında iki kızı oldu. Ancak Tanju Korel, 2005 yılında uzun süre mücadele ettiği akciğer kanserine yenilerek hayata veda etmişti.

  • Hülya Darcan, evlilik yıl dönümünü kaybettiği eşi ile fotoğrafını paylaşarak kutladı. Darcan, nikah günü çekilen bu kareye, "48. yıl... Tek baktığım göz, tek tuttuğum el!" ifadelerini not düştü.

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