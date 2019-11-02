"HER ŞEY İYİ GİDİYOR"

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Aslıhan Turan, "Her şeyden önce bu bir sosyal sorumluluk projesi. Böyle bir organizasyona katkı verebiliyorsak ne mutlu bize. Bugün annemin koleksiyonun sergilendiği stantta çalışıyoruz. Benim de iki hafta sonra yeni koleksiyonum tamamlanmış olacak. Her şey iyi gidiyor. Katılım da yüksek, bu sevindirici" şeklinde konuştu.