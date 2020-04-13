"UFAK DOKUNUŞLAR VAR"

Kişinin en büyük hakkı kendi bedenini istediği gibi şekillendirebilmesidir. 'Benim bedenim, benim kararım' mottom var. Karşı değilim. Bende de ufak dokunuşlar var. Mesela burnumun simetrik görünmesini istedim ama ameliyatlık bir şey olmadığını söylediler.