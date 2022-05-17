"Sadece çocuk bakıyorum"

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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Yetkin Dikinciler ve kendisi gibi oyuncu olan eşi Aslı Orcan, önceki akşam Cihangir'de objektflere yansıdı. Kapı önünde sohbet ederken görüntülenen ikili, keyifli halleriyle dikkat çekti.

Basın mensuplarıyla sohbet eden Dikinciler, "Oyunum var. Sete gidip, geliyorum. Hava almak için kapının önüne çıktık." ifadelerini kullandı.

Aslı Orcan ise, "Ben bir iş yapmıyorum. Sadece şu aralar çocuk bakıyorum." diyerek, gülümsedi.