HABERTURK.COM

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Oyuncu Yetkin Dikinciler ile evli olan Aslı Orcan, önceki gün kızı Lal ile birlikte Cihangir'de görüntülendi. Orcan, muhabirlerin sorularını yanıtladı

Aslı Orcan, "Biz bu Lal'i evde tutamıyoruz. Çok sıkılıyor çocuk evde. Hava alması için mecburuyetten dışarı çıkartıyorum" dedi.