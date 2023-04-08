Bir ünlü oyuncu daha siyasete atıldı

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Bir ünlü isim daha siyasete atıldı. Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul İl Sözcüsü Melis Akyürek, oyuncu Aslı İnandık'ın partilerine üye olduğunu duyurdu.

"ARAMIZA HOŞ GELDİNİZ"

Yapılan açıklamada, "Oyuncu dostumuz Aslı İnandık, TİP'e katıldı. Umutta, eşitlikte, aydınlıkta ve kadın dayanışmasında inat eden herkesle bir kişi daha fazlayız! Aramıza hoş geldiniz" ifadelerine yer verildi.

"MİLLETVEKİLİ ADAYI DEĞİLİM, TİP'E ÜYE OLDUM"

Aslı İnandık da hakkında çıkan haberlerin ardından konuyla ilgili Twitter hesabından paylaşımda bulundu. İnandık, "Hakkımda çıkan yanlış bir haberi düzeltmek isterim. Milletvekili adayı değilim, Türkiye İşçi Partisi’ne üye oldum. Tıpkı on binlerce farklı meslek grubundan vatandaş gibi. TİP’in yanındayım. Milletvekili adayı değilim. Teşekkür ederim" dedi.

Daha önce Cezmi Baskın, TİP'e üye, Mehmet Aslantuğ ise bu partiden milletvekili adayı olmuştu.

Fotoğraf: AA



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