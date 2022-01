"HER ŞEY İLK GÖRÜŞTE OLDU"

Öte yandan Önder Öztarhan, geçtiğimiz günlerde 'Magazin Masası'na yaptığı açıklamada, "Evet, bir ilişki başladı. Daha çok yeni. Şu an her şey yolunda, iyiyiz, güzeliz. Her şey ilk görüşte oldu." ifadelerine yer vermişti.