Aslı Enver, 1984 yılında Londra'da dünyaya geldi. 12 yaşına kadar Londra'da büyüyen Aslı Enver sonrasında Türkiye'ye taşınmışlardır. Şimdilerde Star TV'nin sevilen dizisi Babil'de Ayşe karakterini canlandırmakta. Peki, Aslı Enver kimdir?

ASLI ENVER KİMDİR?

Güzel oyuncu Aslı Enver, 10 Mayıs 1984 tarihinde Kıbrıs Türkü bir baba ile eğitim için Türkiye'den Londra'ya giden bir annenin ikinci çocuğu olarak Londra'da doğdu. Enver, 12 yaşına kadar Lonra'da yaşadıktan sonra ailesi ile birlikte Türkiye'ye taşınmıştır.

Pera Güzel Sanatlar Lisesi'nde okuduktan sonra sonra Haliç Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nden mezun olmuştur. Kariyerine TRT'de yayınlanan sitcomda iki dakikalık bir rol ile başlamıştır. Daha sonra Hayat Bilgisi adlı dizide oynadıktan sonra Ayna adlı kısa filmde rol almıştır. 2007 yılında yayın hayatına başlayan Kavak Yelleri'nde Mine Ergün karakterine hayat veren Enver, Suskunlar adlı dizide Ahu karakterini canlandırmıştır.

2013 yılında Kayıp dizisinde Özlem Albayrak karakterini oynadıktan sonra, Bana Artık Hicran De ve İstanbullu Gelin dizilerinde başrol oynamıştır. Şimdilerde Babil dizisinin kadrosunda yer alıyor.

ASLI ENVER'İN ÖZEL HAYATI

2012 senesinde Birkan Sokullu ile evlenmiş 2015 Ağustos ayında ise avukatı aracılığıyla boşandığını duyurmuştur. 2016 yılından 2019 yılına kadar Murat Boz ile sevgililerdi. Enver'in şu anda hayatında kimse yok.